芝大康善立 摘芝城華埠小姐后冠

2023年芝城華商會華埠小姐冠軍康善立(中)、亞軍趙紫嫣(右)、季軍羅以琳(左)。(華商會提供)

芝城華商會第40屆年會暨2023芝加哥華埠 小姐選美大賽在剛結束的周末圓滿落幕，現就讀芝加哥大學布斯商學院的1號佳麗康善立以大方談吐、出眾氣質，從七位佳麗中脫穎而出戴上后冠，她同時也獲得「最上鏡頭獎」、「友善獎」；亞軍則為印第安納州普度大學學生7號佳麗趙紫嫣；畢業於台灣師範大學的2號佳麗羅以琳拿下季軍。

近600位嘉賓出席了於芝市萬豪馬逵斯酒店(Marriott Marquis)舉行的盛會，在主持人王志輝、樂文介紹下，參加選美的七位佳麗，陸續穿上旗袍、晚禮服、漢服亮相，並逐一表演歌唱、舞蹈、公眾演說等才藝，充分展現新一代華裔 女性的多才多藝。

今年參選的佳麗年齡從19到28歲不等，有的是在美國出生長大的華二代，有的是從中國、台灣移民到美國的年輕女性，負責培訓佳麗的「星耀風城」創辦人王臻說，雖然集訓時間匆促，但大家表現精彩，讓她引以為豪。

華商會會長李建明表示，舉辦華埠小姐選美賽是芝城華商會促進華埠經濟繁榮、增強中國城作為知名旅遊景點吸引力的的體現，通過選美比賽，可以發掘才貌出眾的年輕一代華裔女性，作為芝加哥華裔社區的代表，弘揚中國文化傳統，展現華埠豐富多彩的文化。

經過多位評審的評分，1號佳麗康善立一舉拿下「華埠小姐冠軍」、「最上鏡頭獎」、「友善獎」三大獎項，目前在醫療機構Wellbe Senior Medical擔任諮詢師的她，在才藝表演中穿上醫護人員的白卦，以「公眾演說」的方式介紹健康保健、醫療諮詢對於提升生活品質的重要，專業且豐富的信息，令評審與觀眾印象深刻。

亞軍為7號佳麗趙紫嫣，她落落大方的台風，加上成為當晚才藝演出焦點的精彩舞蹈，非常受到好評。2號佳麗羅以琳，談吐出色，她在才藝環節高歌一曲，清亮歌聲獲得熱烈掌聲。

當天評審委員包括前華埠小姐張羽琪、梁慧嘉，芝加哥亞洲躍動影展創辦人王曉菲、芝加哥時尚藝術設計師Mitchell Obstffeld，以及Edward Jung。

當天年會中，會長李建明首先介紹了過去商會一年的各項工作成績，包括優化華埠停車場管理、美化華埠街道等。包括芝加哥第11區區長李惠華，中國駐芝加哥副總領事黃黎明，駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠以及多位僑社代表，都出席了盛會。華商會董事長倪舉淩則感謝各界對華商會的支持，並期待與大家攜手合作，進一步推動華埠繁榮與發展。