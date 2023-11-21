芝聖誕樹點燈 歲末節慶登場

芝加哥官方聖誕樹已經點亮。(特派員黃惠玲／攝影)

數萬民眾日前湧入芝加哥 千禧公園前的密西根大道，觀看一年一度的芝加哥聖誕樹點燈儀式，芝市市長強森與捐贈今年聖誕樹的德拉克魯茲 (De La Cruz)家族，日前一起共同按下開關，點亮了聖誕樹上6萬多盞LED燈，並在煙火施放的熱鬧氣氛下，宣告芝城 今年的歲末節慶登場。

早年來自菲律賓，70年代移民芝城並定居芝城西郊戴爾林市(Darien)的德拉克魯茲(De La Cruz)家族說，這棵樹是「送給這座城市的禮物」，以感謝這個他們離開菲律賓尋求更好生活的「家」。德拉克魯茲家門前的45呎高的科羅拉多藍雲杉，從100棵參選的聖誕樹中脫穎而出，成為今年芝市的官方聖誕樹。

在聖誕樹點亮同時，千禧公園對街的芝加哥文化中心頂樓也施放了五彩煙火，爆滿的觀禮民眾齊歡呼慶賀節日到來。芝加哥官方聖誕樹將豎立在北密西根大道與蘭道夫街的公園位置，點上滿樹的燦爛燈火後，將一直展示到明年1月7日。