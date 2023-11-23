芝加哥青年學子 參訪佛光山 認識人間佛教

學生與英文分會會員合影

芝加哥 佛光山於每月第二個週六上午，舉行英文共修。來自和College of DuPage 和 Naperville Central High School, 選修世界宗教課程的學生，於11月11日蒞臨參加宗教體驗。從誦經，行禪，坐禪，而後的分組討論，認識【人間佛教】，體驗佛教文化，佛法教育 和佛陀精神。有恆法師開示，星雲大師 提倡的【人間佛教】教義是淨化我們的身、口、意三業，以慈悲包容，做自利利他的事情，以『做好事、說好話、存好心』的【三好】，學習大乘菩薩的性格與精神。

而後，協會副會長馮漢忠、英文分會會長 Steven Haverkos、青少年英文佛學班Lauren Pittelli老師、佛光會員 Mark Kanter、Trudie Kanter夫婦與學生們進行分組討論。學生們提出了一系列對佛教感興趣的問題，法器的起源和意義？佛教對死亡和來世的看法？佛教徒如何把佛陀的智慧，運用到日常生活中？佛教對家庭和社會的影響？學佛行佛最大的困難與功課？僧侶的修行和戒律生活？

馮副會長與學員們分享表示，佛教的生死輪迴，讓我們認識到人的過去生的多樣性，佛陀教導我們，人人平等，皆有佛性；不論種族膚色，不論性別，不論宗教，要彼此尊重與包容。【人間佛教】幫助我們認識自己，用【三好四給】開發自己的佛性，在生活中學習佛法圓滿修行。分會會長Steven分享說，以修行的態度，面對生活中的種種挑戰與壓力，佛法教義不僅改變了自己，也對他的家庭生活產生了正面的幫助及影響。

Mark師兄表示，芝加哥佛光山是我的第二個家，參加佛寺共修和義工的活動中，學習佛陀的智慧，提升自我。Lauren表示，父親近日往生，佛堂的隨堂超薦，安撫了她失去親人的哀傷。Trudie師姐說，誦經念佛的和悅聲，讓我感到平靜放鬆，禪修幫助我，認識自我、肯定自我。

在寧靜的寺廟、佛教藝術的殿堂，激發了學生們探索佛教的興趣，將是跨文化與世代的橋樑。【人間社 段忠秀芝加哥供稿】