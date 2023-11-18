芝臨時賭場收入差 區長憂永久賭場蓋不成

百利賭場9月9日開幕營運，10月份月的業績不如9月份好。(芝加哥百利賭場臉書)

位於芝加哥市中心麥蒂納廟(Medinah Temple)的百利(Bally's)集團臨時賭場，開業後的收入令人失望，芝市第2區的區長霍普金斯(Brian Hopkins)與42區區長瑞利(Brendan Reilly)因此擔心百利興建永久性賭場的資金，恐無法在伊州 政府規定2026年9月9日必須開業前到位。

一旦永久性賭場開不成，那麼市府指望靠該賭場每年帶來的兩億元稅收，拯救無力償還的警察與消防人員退休 基金的目標也將可能落空。

從市府挑選芝市第一家賭場開始，霍普金斯就一直告訴同僚，不要選資金不足的百利集團，因為他們缺乏經營大城市賭場的經驗，更不用說要興建一座大型賭場。

百利賭場9月9日開幕營運，10月份月的業績不如9月份好。(本報檔案照片)

而百利臨時賭場開業第一個月的收入不符預期，讓許多人感到失望，根據紀錄，這座臨時賭場10月份的營收為760萬，平均日收為24萬5446元，比9月9日開幕到當月月底的日均收入27萬8268元，下降了12％。

霍普金斯對此表示，「我早就告訴過你們了」。他並警告，即使該公司面臨州府規定必須在2026年9月9日的最後開業期限，百利永久性賭場可能永遠都蓋不成。

霍普金斯說，百利已經表明他們不急於開始興建新的賭場，「因為他們沒有錢，他們寄望麥蒂納神廟的臨時賭場的現金流來資助永久賭場的興建，然而事實顯示，百利因為收入欠佳，現在他們想將臨時賭場的經營時間拉長，目前真正的風險是，他們想把臨時變成永久據點，百利將試圖一再地重新延長租約。」

他表示，麥蒂納廟的臨時賭場是一個老虎機為主的賭場，且只有兩家餐廳、一家咖啡 館，缺乏吸引更多人的娛樂設施。

百利集團表示，目前麥蒂納廟的臨時賭場營業時間從早上8時到隔日凌晨4時，很快該賭場將延長營運時間到24小時無休。