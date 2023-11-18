安置無證移民 芝市公布新階段計畫細節

為了加速新移民 的安置工作，芝加哥 市17日公布了新階段的尋求庇護 移民安置的作業細節，其中包括限制這些移民居住在收容所的天數為60天。

根據市府文件，芝市與伊利諾州合作增加移民抵達區的人員，以幫助新來者與他們的朋友、家人或經過驗證的擔保人團聚。對許多新來者來說，芝加哥並不是最終目的地，透過在這些人抵達時所提供的幫助，可讓擬留芝加哥的個人和家庭享有更多庇護系統的空間。

其次，該市正在監管「流氓巴士」，這些巴士造成不必要的後勤障礙，尤其是在氣溫下降的情況下，更使新來者的生命處於危險之中。 新的監管措施將允許芝市對無視宵禁、抵達區位置和上下車規範的巴士公司進行處罰。

此外，芝市將實施停留收容所設限天數的政策， 對於目前在市府設置收容所居住的個人和家庭，將根據他們到達收容所的日期，分批發出為期 60天的搬離通知。

2022年進入收容所的尋求庇護移民：

將從即日起(11月17日)開始收到提前60天須離開的通知，目前符合此群組條件者約有50人。

2023年1月1日至2023年7月31日間進入收容所者：

將在下個月4日開始收到60天的通知。 目前約有3,000人符合此抵達時間。

2023年7月31日至2023年11月16日間到收容所的移民：

將從2024年2月1日開始收到60天遷離的通知。 這個群體大約有8800人。

今年11月17日以後抵達移民收容所者：

將依照規定陸續在期限內收到限住60天通知。