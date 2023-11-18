伊州府砍人民瓦斯漲幅 明年月費僅加6元

人民瓦斯公司的調整費用計畫，16日被伊州商業委員會大砍25％。(人民瓦斯公司臉書截圖)

人民瓦斯(Peples Gas)向伊利諾州 政府要求允許增加4.02億元的加價申請，伊利諾州商業委員會(The Illinois Commerce Commission)16日決定砍掉25％金額至三億。其他包括北岸瓦斯公司(North Shore Gas)、Nicor瓦斯的加價申請，也都被商業委員會削減。

消費者權益倡導者之前呼籲將人民瓦斯公司的加價金額降到2.9億以下，雖然資金縮水但這個金額還是比另一家瓦斯公司Nicor，在2021年所創下的2.4億史上最高加價紀錄還要高。

在芝城 有88.4萬用戶的人民瓦斯公司，原本提出的4.02億加價計畫，預計從明年開始將用戶的每個月平均帳單增加11.83元，根據伊州 公民公用事業委員會(Citizens Utility Board)的說法，商業委員會宣布裁減加價總額後，大多數客戶的費率，每個月大概只會增加6元。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)辦公室，曾建議監管機構將擬議的加價減少4920萬元，並要求商業委員會「縮減人民瓦斯公司的超支」，羅武主張「這樣做不符合該州的能源政策。」

人民瓦斯公司表示，這是該公司九年以來首次要求漲價，並表示「這是為了確保芝加哥持續的安全性、可靠性以及環境可持續性。」

商業委員會同時還下令對人民瓦斯正在進行的瓦斯管道更換工作進行新的調查，並在調查結束前暫停對其撥款。人民瓦斯對此表示，會全面審查屆時的最終結果。人民瓦斯四億多的加價計畫中，一半的經費用於管道更換，該瓦斯公司利用一項附加費條例，將此成本轉嫁給消費者，

北岸瓦斯提出的1700萬加價要求，16日也被刪減了600萬元，降幅34％，北岸瓦斯在芝城北郊約有16.4萬用戶。人民瓦斯與北岸瓦斯都屬於WEC能源集團。

Nicor瓦斯的3.2億元費率上調申請，被削減了9700萬元，降幅為30％，總部在芝城西郊瑞伯市的Nicor，在芝加哥郊區與伊州北部擁有230萬用戶。