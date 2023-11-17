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4高中生獲大芝加哥華裔青年領袖大獎

芝加哥訊
(由左至右)胡宇鵬、金芙源、何志可、周莎莎。(主辦方提供)
(由左至右)胡宇鵬、金芙源、何志可、周莎莎。(主辦方提供)

由大芝加哥地區華人華僑聯合會(華聯會)與伊利諾伊理工學院(IIT)聯合舉辦的2023大芝加哥地區華裔青年領袖大獎評選活動，日前宣布傑出青年領袖獎得主為胡宇鵬、金芙源、何志可、周莎莎。

大獎評選方感謝各位同學的積極參與，各中文學校及團體的大力推薦，以及參加評選的教授、專家和組委會成員的共同努力，主辦方感謝瑞華中文學校、 風華中文學校、 希林西北中文學校、芝北中文中心、湖北同鄉會、Youth Voices 、美國東北華人協會等團體。

胡宇鵬。(主辦方提供)
胡宇鵬。(主辦方提供)

傑出青年領袖獎的得主胡宇鵬目前是Adlai E. Stevenson High School高三學生，也是「Diverse Discourse」創始人兼主編， 以及「美國未來商業領袖」社交媒體大使、UAS4STEM無人機大黃蜂的首席飛行員和工程師，他在希林西北中文學校擔任老師。

金芙源。(主辦方提供)
金芙源。(主辦方提供)

得主金芙源也是Adlai E. Stevenson 高三學生， 學習成績優秀，同時還是寫作俱樂部主席、 Statesman News Magazine的創作主任，Young Poets Workshop共同創辦人及主席，風華中文學校創作寫作workshop老師及創建人。

何志可。(主辦方提供)
何志可。(主辦方提供)

何志可目前就讀York Community High School高三，也是芝加哥青年交響樂團團員，她積極參與該團的社交媒體團隊。何志可擔任希林西北中文學校擔任中級英語教師，並擔任獨立中文家教。

周莎莎。(主辦方提供)
周莎莎。(主辦方提供)

周莎莎是芝加哥大學實驗中學(University of Chicago Laboratory Schools)高四學生，目前擔任學校生物俱樂部主席、Women In STEM董事會成員、越野隊隊長，參與聯邦政府資助的STARTALK中文沉浸式項目。

主辦方另外也頒獎給六名獲得傑出青年領袖入圍獎的學生，包括叢天怡、房佳慧、胡霏霏、謝雲綺、閻康晟和姚坤鈺。

芝加哥 華人 入圍

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