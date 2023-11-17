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庫克郡增7000萬經費 支援移民醫療服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡郡長普瑞科溫可。(郡長辦公室提供)
庫克郡郡長普瑞科溫可。(郡長辦公室提供)

在伊利諾州州長普立茲克宣布撥款1.6億，幫助芝加哥緩解移民危機後，庫克郡郡委員會16日也全票通過表決，將從明年90億的預算中，新增一項「災難應對與恢復」(disaster response and recovery)經費一億元，其中大部分資金將用來支援尋求庇護移民的各項服務費用。該預算將在12月1日生效。

根據指出，該筆經費中的7000萬，將用於為移民提醫療服務，擬議中的預算文件顯示，這還不包括明年已經編入預算的移民醫療資金，文件稱，郡府計畫將2000萬元，幫助庫克郡郊區支付提供尋求庇護移民服務的相關費用，另外有1000萬元用於協助社區開展其他災害與恢復工作，例如今年該郡創紀錄的暴雨，淹沒了許多居民的家園。

庫克郡應急與地區安全部門執行主任伯格爾(Ted Berger)說，庫克郡過去幾年多災多難，從新冠疫情到成千上萬移民到來，在到夏季、秋季暴雨侵襲，「管理這些災害，庫克郡付出了巨大代價」，而該郡最弱勢的居民受到災害的影響更大，面臨的風險也更高。

伯格爾說，7月份的洪水，部分地區例如西塞羅(Cicero)、伯溫(Berwyn)、芝加哥西區的許多住戶地下都淹水了，還有學校也被大水破壞、道路遭洪水阻斷，郊區工人為了收走民眾丟在戶外的潮濕地毯、家具及其他用品，需要加班才能完成工作，「成本很高」。他表示，「不幸的是我們不得步獨自承擔這些費用，沒有其他外援。」

但現在終於可以通過這筆一億元經費獲得幫助，至於郊區城鎮政府如何申請資金，庫克郡仍在制訂相關細節。

根據庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)提出的2024年預算案，該郡沒有提高任何新的稅收、費用，也沒有裁員計畫。

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