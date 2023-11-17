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伊州長：撥1.6億助芝市緩解移民危機

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州州長普立茲克宣布撥款1.6億，協助芝市緩解移民危機。(州長辦公室)
伊利諾州州長普立茲克宣布撥款1.6億，協助芝市緩解移民危機。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克16日宣布，應對2萬4000多名抵達芝加哥伊州城鎮的尋求庇護移民危機，州府將透過社福廳(Illinois Department of Human Services，IDHS)撥款1.6億元，協助安置這些族群。

普立茲克列出了這筆經費的三大項用途：

歡迎(Welcome)：

將以3000萬元建立一座大型收容中心，以集中歡迎及全面協調這些新抵達伊州者，此措施將可整合州、郡、地方社區組織間的資源與作業，並確保這些尋求庇護者獲得更好的支持，數據顯示，採用這項方法後，新到者需要收容所的人數可以望減少10％。

州府還將跟芝加哥市合作成立「芝加哥新生活中心」，布署從美國南部到芝城的巴士停靠地點，確保每一位新抵達者都能得到支持，進而協助他們選擇在芝市庇護所系統外的其他安排。

收容所(Shelter)：

將以6500萬元幫助芝加哥啟動一座讓2000個尋求庇護移民過冬的收容所，這個臨時住所為期六個月，床位將優先提供給目前住在警察局外、機場的家庭，或殘障者的家庭、個人。

獨立(Independence)：

撥出6500萬元，用於擴大州府目前在芝加哥市收容所提供的配套服務，使這些移民在等待庇護聽證期間，能夠獨立生活，這些服務包括案件管理、法律服務、工作許可辦理以及找工作等，此外，州府將繼續提供租金援住，使尋求庇護者能夠從收容所逐漸獨立、自給自足。

普立茲克說，由於國會可能不會採取行動，而無辜尋求庇護者的生命又受到威脅，因此「我們伊州所面臨的障礙，似乎遠超出其一個州的能力範圍，然而，這些我們所能做的一切，都還是必須去做。」

庇護 芝加哥 伊州

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