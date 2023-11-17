芝市長宣布移民收容所限住60天 周末起嚴格監管

芝市目前仍有不少尋求庇護移民住在警局外。(本報檔案照片)

芝加哥 市市長強森15日表示，他永遠不會為了「希望成為芝加哥居民的人，而去犧牲芝城民眾的需求」，他也預告即將公布新的移民 危機應對措施，其中包括尋求庇護 者須在60天後，離開市府管理的移民庇護所。

由於芝市布來頓公園(Brighton Park)、摩根公園(Morgan Park)對於在該社區搭建移民帳篷營的反對呼聲仍然高漲，強森可能希望藉由新的措施，緩解部分反對聲浪。強森還提到，伊利諾州與庫克郡將揖注新的經費，共同解決這場人道主義的移民危機，並協助增加更多的人員以及個案管理者，在移民一抵達芝城時就提供服務。

同樣面對移民危機的紐約市、丹佛市均已經採取了類似限住天數的行動，其中紐約市長亞當斯(Eric Adams)在上個月宣布實施「尋求庇護者住滿收容所60天後，必須搬離或重新申請安置」的措施。

丹佛則在10月初宣布，任何新到的成年移民，只能獲得14天的收容，而有兒童的家庭則可獲得37天的收容，丹佛市長發言人說，「面對該市現有收容所系統的壓力，我們真的別無選擇。」

強森預計17日將提供更多有關該計畫的具體內容，他說，這些措施的目標是要讓尋求庇護移民加快離開收容所，並開始工作、自給自足，「我們正在增加移民抵達區的人力，讓一些不願意留在芝加哥的人前往其他目的地，或協助他們與家人重聚。」

強森說，「我們正在籌備實施分級的60天收容期限，並結合個案管理等更充分的人力介入，加快使這些新抵達芝城群體實現自給自足。」他也提到，從本周末開始將實施嚴格監管，對於不遵守市府宵禁、指定抵達區地點以及上下車規則的巴士公司開罰。

他說，之前來自烏克蘭的尋求庇護者，在芝加哥受到有序的接待，對於委內瑞拉的移民，卻缺乏這種結構，因此，市府計畫創建一個更快捷的流程，協助他們找到工作，讓他們能夠為芝城作出貢獻。

強森表示，芝加哥需要以「平衡的方式」來應對移民危機，而這也是他下一階段計畫的目標。

當被問及「60天收容期限是否會進一步傷害尋求庇護者」時，強森極力反駁稱，「移民也不想把警局地板或警局外帳篷，變成他們的最終目的地，這是他們最大的恐懼」，他說，60天限住措施「讓各級政府承擔起一定的責任，攜手加速讓移民找到工作。」