空姐芝城逛街遭襲重傷未脫險 52歲男嫌落網

一名年輕空姐13日下午在芝城購物大道-北密西根大道600號附近(如圖)，遭一名52歲男子襲擊重傷。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 警局15日表示，已經逮捕13日在北密西根大道600號附近，無故以木頭猛力攻擊23歲女遊客的男嫌，受害女目前仍在西北醫院救治，未脫離險境。涉案的52歲男子戴蒙(Bruce Diamond)，已由警方提控嚴重毆打罪。

這起襲擊事件發生在13日下午2時10分左右，受害女行經北密大道600號一家名店前時，突然被戴蒙朝其臉部丟擲圓木棍，由於力道大，這名女性隨即倒地昏迷不醒，據指出，受害女為一名年輕空姐，她剛好當天在芝城 轉機，然後利用休假到市區購物。

該起攻擊事件，距離今年6月29日一名男子也在附近無故遭襲擊致死的地點很近，該案為一名49歲的男子龍恩(Russ Long)走在北密大道630號前的人行道，49歲的嫌犯格雷厄姆(Henry Graham)從後面靠近他，接著突然用拳頭猛擊其後腦，這一拳將龍恩打到倒地，造成其頭部重傷，經送醫昏迷多天後不幸死亡。

檢察官稱，當龍恩倒在地上流血時，格雷厄姆坐在附近的消防栓上，盯著他看了大約五分鐘。直到聽到遠處傳來警車聲才走開。 兩名目擊者在格雷厄姆行兇後尾隨他，並向芝加哥警察舉報了其去向。格雷厄姆落網後向警察承認，他把龍恩打昏。

當時警察將格雷厄姆釋放，芝加哥警局甚至在案發後四天，都沒有發布任何該起襲擊事件的報告。

龍恩死後，芝加哥警局在幾個月後的10月25日，才在庫克郡監獄 逮捕了格雷厄姆。檢方指控格雷厄姆一級謀殺罪，他也再次坦承毆打龍恩，此案目前仍在審理中。