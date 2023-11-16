FBI警告 AI合成情色照片已成勒索新工具

隨著人工智能的進步，不法分子也開始使用照片、影片移花接木的方式製造假影像，並對受害者勒索。(pexels)

聯邦調查局(FBI)芝加哥 特別幹員暨公共事務官員強森(Siobhan Johnson)警告，現代人習慣在社交媒體發布、分享自己或家人照片、影片，而隨著人工智能 的進步，每個人都越來越容易被不法分子將圖片、影片移花接木，再假造成情色影像向無辜者索要錢財。

強森說，聯邦機構今年夏天收到許多未成年人、成年人的舉報，受害者告訴調查人員，他們的照片、影片被AI 竄改成不當或露骨的影像。強森沒有談及中西部地區的這類案件數量，但她特別提到，這些AI合成的內容出現在社交媒體、色情網站上，導致受害者面臨騷擾與勒索。

強森接受芝加哥NBC電視台訪問時說，「很多時候，我們看到受害者支付勒索費用，雖然實際上他們並沒有拍過歹徒提供的影片或照片，然而受害者擔心一旦這些圖片被發布出去後，讓人難堪與尷尬，因此還是有不少人願意支付金額阻止散播」，對於青少年來說，這種狀況往往會讓他們覺得「人生完蛋了」，即使對於成年人，這也是一個很嚴重的問題。

強森說，聯邦調查局正與其他執法機構合作，對人工智能生成的圖像進行檢測，「就像任何新技術一樣，它仍處於發展過程，」她相信未來會做得更好，但目前的確還沒有完全可靠方法來確認AI成品。

那麼該如何保護孩童呢？芝加哥兒童權益保護中心的教育學家包德勒(Liz Baudler)表示，最好的方法就是家長要保持跟子女的交流，「與孩子建立關係，這樣他們才會願意分享他們的網路活動，包括他們在跟誰交談、在跟哪些人聯繫。」

她說，人工智能擴大了威脅，原本完全無害且安全的材料，一旦落入有心人士手中，就會變得不安全。」她提醒家長要與孩子持續對話，為孩子們使用電腦、手機設定界線，並隨時了解他們在網上的消費、分享內容。

FBI對此表示，將繼續調查色情敲詐案件，並將罪犯繩之以法，並敦促民眾在網上發布信息時謹慎行事，也應經常在網上搜索自己跟孩子的信息，看看是否有任何圖片、影片在不知情下流傳網路，同時也不要忘記在社交媒體上設定隱私權限。