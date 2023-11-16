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芝2024預算167億 市議會過關 1.5億安置移民被批不夠用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長強森。(芝市長辦公室)
芝加哥市市長強森。(芝市長辦公室)

芝加哥市議會15日以41：8票，通過市長強森上任後的第一份預算案，這筆高達167.7億元的經費，為強森近日主導通過「取消小費員工最低時薪」、「帶薪假翻倍至10天」，以及「調漲百萬房屋轉讓稅列公投」等條例與措施後，又一項政治勝利。

不過，新預算編列1.5億解決移民危機，實際遠遠不足所需，如拿不到州府、聯邦政府的資金揖注，該市恐將面臨削減預算和裁員、消耗儲備金，甚至提高房地產稅因應。

在預算案投下反對票的第九區區長比爾(Anthony Beale)說，安置移民的1.5億，連四個月都不夠花，「我們現在每個月花在照顧兩萬多名尋求庇護移民的經費，就高達4000萬元。」另一位投反對票的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)指責強森「利用一次性收入來避免在其他支出與開銷方面，必須做出艱難選擇」，羅沛茲說，但這種一次性收入與債務帶來的後遺症，市長卻沒有做出更好的安排。

強森在其上任後的第一份預算案中，動用了7.865億的一次性收入來平衡支出與收入，然後把尋找新收入來源的工作，交給市議會的一個小組委員會來負責。

強森也承認1.5億照顧移民是不夠用的，但他希望藉此低估的數字，來加強爭取更多州府、聯邦的資金。

公民聯合會(The Civic Federation)敦促市府起草一份應急計畫，為移民危機提供更多資金支持，並尋找「額外的穩定收入來源」，以支付354億的養老金危機，然而這些建議，市府與相關人員均置之不理。

更糟糕的情況是，市中心第一座賭場百利臨時賭場的收入，大大低於預期，加上強森決定為所有退休的芝加哥警察增發3％的生活費，此舉導致2024年的預算案中的養老金成本又上升了6000萬元。

新預算案還包括設立兩家心理健康診所，增聘兩倍的心理健康應急人員，為年輕人增加4000個暑期工作崗位、重新恢復有14名員工的環境局，此外，為了撇清自己支持削減警察預算的歷史，他還提高了2.9%的警察局開支。

此外，這份預算案還包括新的開銷，那就是撥款6000多萬，成立辦公室專門協助囚犯出獄後重返社會，同時也替50位區長各增聘一名員工。

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