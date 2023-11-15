10區簡化為4區 Metra新票價明年2/1生效

Metra火車票明年將展開重大變革。(Metra臉書截圖)

大芝加哥 都會火車系統Metra日前由董事會批准了2024財年的預算 ，其中包括針對該系統火車線路的收費進行重大變革。新的票價結構將簡化收費區域，從現行的票價分成10個區域畫分，大幅縮減到四個區域收費。Metra表示，新的票價系統將從明年2月1日起生效。

新的四個票價區，包括以芝加哥市中心的第1區，包括聯合車站、奧格爾維交通中心(Ogilvie Transportation Center)和千禧車站的線路，1區的單程票價為3.75元。2區到4區則將涵蓋城市的郊區，其中4區距離市中心最遠。

根據簡化公式，從2區到市區的單程票價為3.75元，從3區到市中心的單程票價5.5元，從4區到市中心的單程票價為6.75元。

而所有不以市中心為終點的單程車票，無論距離多遠，費用均為3.75元。

新的票價落實後，如乘客想搭乘UP-NW線從哈佛(Harvard)起站一直搭到市中心，目前的車票價格為9.5元，新的系統，票價則只要6.75元。

第3區從郊區Lemont搭到市中心，目前單程價格6.75元，明年2月起就降到5.5元。

如果從Joliet站搭到Summit車站，現行票價為7.25元，但新系統票價將大幅減少到3.75元，Metra表示，新的票價系統希望鼓勵更多人使用公共交通工具前往「非市中心」的目的地。

此外，隨著南庫克 試點計畫到期，Metra Electric和Rock Island路線的票價折扣也將結束。屆時從大學公園到千禧車站的車票，單程將從3.75元漲至5.5元。

至於6元和10元的日票將被淘汰，而工作日通票的價格將為單程票的兩倍。Metra還宣布，將逐步取消10張車票一組的套票，轉以五套單日搭乘通票的方式出售。這些通票均可從應用程式 Ventra選購。

許多通勤族使用的月票，2區價格為75元、3區110元、4區135元。

仍將提供月票，價格是區域間標準單程票的 20 倍，2 區旅行價格為 75 美元，3 區旅行為 110 美元，4 區旅行為 135 美元。周末和假日的全天搭乘通票價格為7元，週末兩天通票10元。詳情可查詢：metra.com/2024FarePlan。