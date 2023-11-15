氣候變化 芝加哥南岸區湖岸水位波動激烈

芝加哥67街道79街間的南岸社區湖岸線，近年受到洪水侵襲，水位波動激烈。(芝加哥旅遊局 )

為了確保減少密西根湖岸侵蝕與洪水 氾濫問題對芝加哥 南岸社區(South Shore)的衝擊，由居民以及官員共同舉辦的首場「南岸湖岸抗災會議」日前推出，伊利諾州自然資源廳表示，已委託非營利的三角洲學會(Delta Institute)，負責芝市南到67街、北至79街、東至Oglesby夾Exchange大道、西到密西根湖畔的洪災防範研究。

研究人員表示，雖然密西根湖的水位已經從2020年的南岸大洪水的峰值回落，但由於氣候變化導致水位波動更加激烈，因此有必要做好準備工作。

「環境法律與政策中心」(Environmental Law and Policy Center)在會中公布了一份「上升水位」(Rising Waters)的報告，其中包括南岸區未來可能發生的洪水問題。

報告稱，密西根湖水2020年的最高水位，徘徊在582呎左右，一旦水位達到584呎，緊鄰海岸的地區，例如彩虹與南岸湖灘(Rainbow and South Shore beaches)，將面臨洪水氾濫的風險。如果水位達到585.6呎，75街已被的大部分社區可能都會被淹沒。

儘管科學家哈塔米(Pouyan Hatami)一再表示不太可能發生，但研究人員稱，一旦密西根湖水位達到587.3或589呎，那麼幾乎整個社區都面臨洪水風險。

伊州 海岸管理項目的官員，在會中分享了系列湖岸線保護措施，包括防波堤、海堤等傳統方法，以及人工礁石等綠色基礎設施。伊州自然資源廳的湖岸專家賈佳迪什(Tara Jagadeesh)說，根據社區需求，南岸可將這些新舊方法結合防洪。

環境正義組織「Faith in Place」則分享了有關城市的洪水信息，以及減少洪水的方法，例如使用雨水桶、翻新芝加哥公校操場等。