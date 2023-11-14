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尋求庇護者瘋辦市民卡 芝書記官辦公室崩潰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥可作為身分證明及享有基本市府服務的「城市之鑰」，因大批尋求庇護移民到來需求暴增。(芝書記官網站)
芝加哥可作為身分證明及享有基本市府服務的「城市之鑰」，因大批尋求庇護移民到來需求暴增。(芝書記官網站)

芝加哥市書記官瓦倫西亞(Anna Valencia)表示，可以作為「身分證明卡」、「捷運Ventra卡」及「圖書館借書卡」等功能的芝加哥市民卡「城市之鑰」(CityKey)，在超過2萬個抵達芝城尋求庇護移民的龐大需求下，申請量暴增，進而導致該辦公室的處理大排長龍，作業挑戰也與日俱增。

對於無證移民、無家可歸遊民以及有犯罪紀錄者而言，拿到「城市之鑰」可以獲得市府各項基本服務，而數以萬計抵達芝加哥的尋庇護移民，取得這項身分證明等於是他們在芝市立足的第一步。瓦倫西亞說，2023年發放的「城市之鑰」卡，比2021年激增150％，比2022年增加了17％。

書記官辦公室於9月份舉辦了五場申請「城市之鑰」的活動，場場爆滿且大排長龍，由於需求過多來不及處理，導致書記官辦公室取消了10月份的申請活動，瓦倫西亞說，該辦公室人力、資源嚴重不足，需要獲得更多援助。根據芝市長強森之前提出的2024年預算案，針對「城市之鑰」的身分證計畫，比2023年增加了四成經費，達到90.7億元。

瓦倫西亞說，她希望推出「身分證在線申請網站，以緩解排隊時間過長問題」，但市府預算官員稱，沒有額外資源來協助該項工作，因此瓦倫西亞與她的團隊不得不努力應變，「我的團隊已經瀕臨崩潰，員工已經疲憊不堪」。

「芝城之鑰」是在2017年啟動，當年是因為時任總統的川普揚言要驅逐無證移民，市議會因此推出了「城市之鑰」，確保無證客可以享受城市服務。

根據瓦倫西亞表示，只要在美國合法居住、有庇護請求的移民，只要出示美國國土安全部的文件，就符合取得「城市之鑰」的資格。

移民 庇護 芝加哥

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