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餘味的精華 吳子雲新視角看中餐發展

特派員黃惠玲／芝加哥報導
吳子雲特別帶了包括中西部等16個州的最古老中餐館明信片，在「餘味的精華」展出。(特派員黃惠玲／攝影)
吳子雲特別帶了包括中西部等16個州的最古老中餐館明信片，在「餘味的精華」展出。(特派員黃惠玲／攝影)

集合美國中西部12個州以及紐約、俄勒岡、密西西比、喬治亞等共16個州的最古老中餐館明信片，以及「排外奶精壺」裝置藝術等創作的「吳子雲：餘味的精華」，即日起在芝加哥美洲華裔博物館二樓展出。

「餘味的精華」日前在位於華埠的美洲華裔博物館舉行開幕式，博物館館長鄭緯略、展覽委員會主委梅素蘭在活動中表示，這項展覽為歷史提供了一個嶄新的視角，深入探討了在美華人的餐館根源，也展示了華人迎合美國顧客同時，如何促進了美國的就業

「餘味的精華」精選了12個中西部州以及另外別具意義的四個州的中餐館明信片到芝城展出，但參觀者仍可從這些照片與文字介紹，深入了解各州的中餐起源。

「排外的奶精壺」展出了古董茶壺和一系列 20 世紀的奶精壺。這些奶精壺當年是為了迎合中餐館的美國顧客而推出，陳列的奶精壺包括美國國產品，說明中餐館融入美國文化做生意之餘，也因為採購了在美製造的奶精壺，促進了當地就業。

「開飯」系列的攝影作品，蘊藏著中餐館在美發展的多樣性，一張張的中餐館照片，細看卻發現每家餐館都融合了不同的異國文化，顯見中餐在美發展崢嶸的創意。

「餘味的精華」將展出到明年3月31日，詳細開放時間與相關信息，可查詢：https://ccamuseum.org/。

「排外的奶精壺」裝置藝術。
「排外的奶精壺」裝置藝術。
「餘味的精華」展覽，吸引許多人前往觀賞。(特派員黃惠玲／攝影)
「餘味的精華」展覽，吸引許多人前往觀賞。(特派員黃惠玲／攝影)
吳子雲介紹「開飯」攝影作品。。(特派員黃惠玲／攝影)
吳子雲介紹「開飯」攝影作品。。(特派員黃惠玲／攝影)

中餐館 博物館 就業

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