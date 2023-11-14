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芝警局：委國幫派成員混入尋求庇護群體

特派員黃惠玲／芝加哥報導
從去年8月至今，累計已經有超過2萬個尋求庇護移民抵達芝加哥，圖為暫居在警局外的移民。(特派員黃惠玲／攝影)
從去年8月至今，累計已經有超過2萬個尋求庇護移民抵達芝加哥，圖為暫居在警局外的移民。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管沒有公開證據表明，芝加哥警察局發出內部警告稱，過去一年來自委內瑞拉的一個監獄暴力幫派的團夥，可能混入在尋求庇護移民群體來到芝加哥。這個名為「El Tren de Aragua」的黑幫，在南美以販賣人口、販毒、綁架與暴力活動著稱。

芝加哥太陽報報導，根據犯罪數據、法庭紀錄分析，從今年4月份以來，有30多名來自委內瑞拉的移民，在芝加哥市以及郊區的杜佩琪郡(DuPage Cuonty)被捕。這些尋求庇護移民所涉及的案件包括盜竊、商店行竊，還有兩宗案件涉嫌搶劫、刺傷。紀錄顯示，其中有一名被控家庭暴力的移民，在芝加哥警方的紀錄上列為「疑似監獄幫派成員」。

執法部門人士表示，他們擔心芝加哥、伊州為移民提供「庇護」的地方法律，會妨礙聯邦追蹤那些被原籍國逮捕的移民，「了解芝加哥區有多少住在收容所、警察局外的人曾有被捕紀錄，將對執法很有幫助。」

民權倡導組織「伊州美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union of Illinois)發言人游恩卡(Ed Yohnka)說，沒有證據表明尋求庇護移民對公共安全構成特別威脅，而且「限制執法人員因為移民身分，而去查找這些尋求庇護移民是件對的事情。」他還提到，這些尋求庇護移民是合法的，把他們單獨挑出來警告，並非正確作法。

警方表示，在芝加哥市、橡樹溪市(Oak Brook)的梅西百貨與諾德斯特龍百貨(Nordstrom)等店，曾多次成為來自委內瑞拉尋求庇護移民的零售盜竊目標。

太陽報分析警方資料指出，尋求庇護移民所涉及的案件中，最嚴重的是23歲的戈約(Jorge Goyo)，在今年8月份在寄居的芝加哥警局浴室刺傷了另一位移民。9月時，還有一名委內瑞拉移民被控在芝市的一處收容所中持刀搶劫一名芝城男子，但該案已被駁回。

庫克郡警長辦公室人華伯格(Matthew Walberg)說，該辦公室知道委國該幫派，並正與當地、州、聯邦執法伙伴密切合作，監控及處理團夥嫌疑成員對公共安全的任何潛在威脅，或其他犯罪活動。

芝加哥警局及庫克郡警長辦公室已經發出內部警報，提醒警察注意監獄暴力幫派El Tren de Araqua的成員，可能就在尋求庇護移民群體中。

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