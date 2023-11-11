密西根哲友會成立 挺柯文哲選總統 柯視訊感謝

哲友們齊聲高呼「台灣的選擇柯文哲」。(主辦方提供)

密西根州 台灣選哲之友會日前在密州Livonia萬豪酒店成立，60多位哲友出席了大會，與會者共同響應支持民眾黨主席柯文哲 競選2024年中華民國 台灣的總統，大家熱情在現場齊聲高呼「台灣的選擇柯文哲」、「唯一的選擇柯文哲」，藉此表達力挺柯文哲的決心。

成立會當天柯文哲透過影片表示，感謝會長李維灝成立美國密西根州選哲之友會，更感謝所有密西根所有哲友的支持，他很抱歉無法直接到美國參加大會，他在致詞中說，他主張社會和諧，政黨和諧，兩岸和平。「讓我們一起為美好的台灣一起奮鬥，一舉贏得2024年最後的勝利」，柯文哲表示，選舉非常需要大家的幫忙，所以他對支持者再次誠摯拜託、感謝。

密西根州台灣選哲之友會日前舉行成立大會。(主辦方提供) 密西根州台灣選哲之友會會長李維灝(右二)與柯文哲支持者。(主辦方提供)

成立大會中，密西根43區的Hazel Park法官、前麥迪遜高地市(Madison Heights)市長哈特威爾(Brian Hartwell) ，也分享了他在台灣與柯文哲會面時的小故事，他表示，柯文哲特別務實，做人做事不浮誇。

密西根州台灣選哲之友會特別感謝密西根韓華聯誼會、大底特律傳統僑社、大底特律台灣商會前會長們，以及所有參與的貴賓和捐款贊助的社團及朋友。