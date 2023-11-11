芝精品酒店改收容遊民 16員工遭裁抗議

位於芝市中心的精品酒店Selina，下個月起將改為遊民收容所，酒店10多名員工也因此被裁。(酒店官網)

芝加哥 市府表示，位於芝城市中心Streetville區的一家精品酒店Selina將改為芝市收容所，不過，這次不是為了尋求庇護的移民 ，而是為了芝加哥無家可歸的遊民 。此舉導致包括華人在內的10多位該酒店員工遭裁撤，酒店員工因此走上街頭抗議。

這座酒店地址為100 E. Chestnut St.，市長發言人李斯(Ronnie Reese)說，「我們正在努力照顧所有人，這個地點將為芝加哥遊民提供一個溫暖的過冬場所。」李斯說，早在尋求庇護移民被巴士載送到芝加哥之前，芝市的收容所系統就已處在飽和狀態，導致去年有許多人在寒冷危險氣候下露宿街頭。

這座新的收容所預計下個月開放，可容納116人，估計將營運七個月，酒店將通過州府的緊急與過度性住房撥款獲得資助。市長辦公室第一副主任扎亞斯(Christina Pacione-Zayas)說，市府所以選擇這家酒店，是因為其財務狀況並不理想，而且市府有提出要幫助失業工人找工作。

原本在該酒店工作的16名員工，因即將失去工作而走上街頭抗議，在該酒店擔任房務主管達25年的坎貝爾(Angeyleah Campbell)說，她收到裁員通知時十分震驚，「為何我們要被踢走？我希望繼續工作，支付帳單」。她說，去年冬天該酒店曾做為移民收容所兩個月，為100多個家庭提供了住宿，當時酒店員工都保有原來工作。

在Selina酒店擔任前台服務員的華人蕭林偉(Linwei Xiao，音譯)說，去年冬天與移民相處不錯，「我覺得幫助他們是我的工作，我也很高興那樣做」。

代表酒店員工的工會主席肯特(Karen Kent)沒有透露是否會對酒店業主，或市府採取法律行動，但她表示，裁員是不必要的，因為員工們去年就曾參與服務移民。