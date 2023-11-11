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上千居民怒吼 抗議12區建帳篷營 華人至少占6成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
遊行抗議隊伍手持「不要帳篷營」的橫幅。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行抗議隊伍手持「不要帳篷營」的橫幅。(特派員黃惠玲／攝影)

針對芝加哥市府擬在布來頓公園區(Brighton Park)搭建庇護移民帳篷營的12區居民，繼上周狀告芝市府後，10日下午發起抗議遊行，上千民眾從38街夾加州大道的帳篷預定地出發，高舉「滿嘴謊言，欺騙居民」的標語，高喊「不要帳篷營」的口號，表達堅定反對搭篷的決心。

這場帳篷營爭議始於10月12日，該區有居民發現布來頓公園區的一處11畝空地，突然有工程開始進行，經12區區長辦公室查詢證實，市府計畫在該地點興建收容尋求庇護移民的冬季帳篷營，當地居民獲知後大感吃驚，因市府、區長完全沒有事先告知社區。

上千位布來頓公園居民，上街頭遊行抗議市府在該區搭建帳篷營。(特派員黃惠玲／攝影)
上千位布來頓公園居民，上街頭遊行抗議市府在該區搭建帳篷營。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)

10月19日，居民在帳篷營預定地發動第一場抗議，在群情激奮下，出現12區區長拉米雷斯(Julia Ramiraz)遭包圍事件，拉米雷斯隨後在警察護送下離開現場，區長發表聲明稱自己受到抗議居民拉扯，還有一名助理因此送醫，拉米雷斯表示，市長事前並未告知要搭帳篷計畫，她也被蒙在鼓裡，毫不知情。

由於社區反抗聲浪越來越高，12區區長在10月24日舉行了社區聽證會，芝市府多位官員出席會議時表示，「整個計畫仍在進行環境評估」，市府指出，如通過環評，該地點將收容2000個移民。

遊行抗議隊伍長達好幾條街區。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行抗議隊伍長達好幾條街區。(特派員黃惠玲／攝影)

11月2日12區區長再度舉辦了聽證會，市府官員仍舊表示沒有獲得環評結果，然而令居民震驚的是，當晚就有市府文件流出，指市府已與該空地地主簽訂六個月為期，每個月9萬1000元租金的合約。

布來頓區居民決定將反抗行動訴諸法律，11月3日由律師王軍等人，在庫克郡法院將市長、市府等人告上法庭，訴訟原因為帳篷營地點違反地目用途，且違法了憲法的公民知情權，原告希望爭取法院舉行緊急聽證會，藉此勒令工地停工，目前這宗官司仍在進行中。

遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行抗議隊伍華人占了至少六成。(特派員黃惠玲／攝影)
上千位布來頓公園居民，上街頭遊行抗議市府在該區搭建帳篷營。(特派員黃惠玲／攝影)
上千位布來頓公園居民，上街頭遊行抗議市府在該區搭建帳篷營。(特派員黃惠玲／攝影)

從10月19日起就在帳篷營預定地24小時輪班抗議的布來頓公園居民，10日決定擴大發聲，約千位自發參與的居民，從帳篷營預定地的加州大道向北走到亞珠街，並在12區區長辦公室前短暫停留表達心聲，住家在營地附近的華裔居民Mike說，「我們辛苦工作、守法繳稅，就是希望給家人、孩子安全、安心的環境」，然而市府根本不尊重居民，獨斷獨行的作法令人寒心。

當天遊行隊伍中，初估華人至少占了六成，其中不乏全家出動參與，「希望政府、民代能夠聽進去我們的心聲，我們不是要資源、要經費，而是要獲得起碼的尊重」，帶著兩個小孩參與遊行的Brenda林這樣表示。

移民 加州 庇護

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