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華裔作家陳國材新書分享：我從中餐館學到一切

特派員黃惠玲／芝加哥報導
陳國材(右三)在芝城分享新書「我從中餐館學到一切」。(華埠更好團結聯盟提供)
陳國材(右三)在芝城分享新書「我從中餐館學到一切」。(華埠更好團結聯盟提供)

「高中最後一年我知道了自己的性向，在那個同性戀信息缺乏的80年代，這讓我感到非常害怕，覺得未來已經沒有希望，以為自己就要死了」，華人作家陳國材(Curtis Chin)說，這種想法直到有一天包括變裝皇后的一群顧客，到他父親在底特律開的廣東餐館吃飯，發生了巨大轉變。

「他們非常開心，剎那間我覺得自己也不會只有死路一條」，陳國材說，他撰寫回憶錄「我學到的一切，都來自中餐館」(Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant：A Memoir)，希望有機會讓下一代知道「中餐館是我最好的老師」。

家族在底特律經營中餐館80年

近年持續為亞裔權益奔走的陳國材出版的最新回憶錄，列入華盛頓郵報、時代周刊的秋季必讀書單，他日前在芝加哥「作家博物館」的新書分享會中說，他的曾祖父陳喬(Joe Chin，音譯)1940年代於底特律開了第一家中餐館「Chung's Cantonese Cuisine」，這家中餐館經營了80多年，直到2000年才永久關閉。

從小在餐館幫忙 當服務生獲益良多

華埠更好團結聯盟主任陳本恩(左)主持了陳國材(右)的新書分享會。(華埠更好團結聯...
華埠更好團結聯盟主任陳本恩(左)主持了陳國材(右)的新書分享會。(華埠更好團結聯盟提供)

「家族中餐館賣出的春捲數量高達1000萬個」，陳國材說，Chung's Cantonese Cuisine不但讓父母養大了六個孩子，還為身為同志的自己帶來了希望。直到14歲前，他都是餐館的免費童工，之後父親才開始支付他薪資，「我喜歡到餐廳幫忙，因為比待在家裡有趣」。

很多人都以為陳國材一定很會煮菜，「其實我烹飪完全不行，」但他理解到每個人都有自己的位置，「就像我是一個好的服務生」，他笑著說，「我一直覺得自己是服務生，因為我總是問人『你要不要幫助？你需要什麼嗎？』這個習慣的養成，讓他獲益良多。」

父母鼓勵孩子跟餐館客人交談

一般父母通常會告誡孩子「不要跟陌生人說話」，不過他的爸媽時常鼓勵孩子跟餐館的客人說話，「餐館就是對孩子最好的訓練，父親會鼓勵我們去跟客人問問題，讓我們從小就不害怕提問」。當年底特律市市長是他們中餐館的常客，1982年底特律發生陳果仁(Vincent Chin)遭白人殺害事件後，有天市長到餐館用餐時，父親就鼓勵他去向市長提出問題，陳國材說他對該案感到憤怒，而當時的市長回應，應該要把你的憤怒去解決事情。

知道性向以為死路一條 餐館客人帶來希望

80年代，自己意識到自己的性向後非常害怕，「當時大部分人對於同性戀的了解是愛滋病，而且感染了會死」，陳國材說，自己也因此失去任何希望，直到有天晚上一群人到餐館聚餐，他們非常開心，其中一人還是變裝皇后，「剎那間突然覺得自己其實也不會只有死路一條，在那個年代，他們為我帶來希望」。

他說，這本書是以「回憶錄」方式撰寫，是因為要真實記錄過往，當然他也對其中關於出櫃、種族等議題的公開，會感到比較緊張，不過，「我覺得自己需要去做，希望下一代知道我們如何參與過歷史」。

陳國材說，「我很幸運，爸媽讓孩子都去作自己想做的事」，他也建議大家「放低自己的標準，每個人都會很開心」。

試著理解父母 耐心溝通

他說，在之前一場分享會中，有位16歲的移民第二代向他求助，這個孩子說自己的父母對他要求嚴苛，讓他非常難受，陳國材說，「請對父母有耐心、同情心，試著跟他們談話，他們也有他們的挑戰，也有文化衝突，試著站在他們的立場想，可能會有比較好的溝通。」

陳國材的新書「我從中餐館學到一切」。(華埠更好團結聯盟提供)
陳國材的新書「我從中餐館學到一切」。(華埠更好團結聯盟提供)

中餐館 同性戀 亞裔

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