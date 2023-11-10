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芝租金比去年同期漲5.7% 華埠中位月租約1845元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
靠近芝加哥海軍碼頭一帶的郵編60611地區，是芝市中位月租最高的社區。(特派員黃惠玲／攝影)
靠近芝加哥海軍碼頭一帶的郵編60611地區，是芝市中位月租最高的社區。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥住宅租金持續攀升，根據房產網站Zillow的租金觀察指數，芝城9月份中位月租約1850元，而與去年同期相比，增幅高達5.7%。此漲幅在全美僅次於羅德島的布班克(Providence)、康乃狄克州的哈特福(Hartford)。

芝加哥市個區的房屋租金，依照其59個郵遞區號也有顯著的差異，全市範圍內的最低中位租金每個月為1000元，最高中位租金則可達到3000元。一般情況下，租金價格較高的第區為靠近市區的社區；租金相對低的則在西北區、西區與南區。

根據RedtHub統計9月份數據，郵遞區號為60611的地區的中位月租為2956元，此郵編包括了緊鄰市中心的黃金海岸區(Gold Coast)、Streetville區，這兩區向來以豪華房產著稱。如果你想要找一個靠近市區但又比較實惠的租屋，不妨試試在郵編60649一帶找房子，位置在芝城西北區的60649，相較之下平均中位月租僅1000元，這一區也是芝市最友善租屋的選擇地點。

華人聚居的華埠、橋港區一帶，大部分都屬於60616的郵遞區號，統計顯示，這區的中位月租為1845元，與全市的中位價格不相上下。

也有不少華人的麥金利公園(Mckinley Park)區，囊括了郵遞區號60608、60609這兩個郵編的中位月租金，分別為1900元、1795元。

上述數據的租金中位數，包括了公寓、獨棟屋、連棟房等租房單位。

儘管許多年輕人試圖成為有殼族而想要購屋，但昂貴的房價與居高不下的房貸利率，讓他們脫離無殼蝸牛的夢想越來越難實現，在此同時，租金的上漲，也讓租房成為不一定能夠負擔的選擇。根據穆迪分析公司(Moody's Analytics)的經濟學家指出，芝加哥的年輕專業人士將收入的30％花在房租，已經成了新常態。

租金 芝加哥 芝城

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