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華諮處慶45周年 飛行食品執行長卡頓獲頒金獅獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
劉國華(由左至右)、鄭國絢、陳增華、徐平、Bonnie Fong舉杯同慶華諮處45周年。(特派員黃惠玲／攝影)
劉國華(由左至右)、鄭國絢、陳增華、徐平、Bonnie Fong舉杯同慶華諮處45周年。(特派員黃惠玲／攝影)

華人諮詢服務處日前在橋港區藝術中心舉行成立45周年慶晚宴，華諮處總裁劉國華表示接下來幾年的工作重點，將聚焦於華諮處位於麥金利公園區第二據點的規畫與發展，慨捐價值近900萬、寬達5.3畝土地的飛行食品公司(Flying Food Group)執行長卡頓(David Cotton)，當晚獲頒「金獅獎」。

陳增華夫婦(前中、右)與出席餐會的華諮處支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
陳增華夫婦(前中、右)與出席餐會的華諮處支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
陳增華夫婦(前中、右)與出席餐會的華諮處支持者。(特派員黃惠玲／攝影)
陳增華夫婦(前中、右)與出席餐會的華諮處支持者。(特派員黃惠玲／攝影)

當天的晚宴由陳增華、鄭國絢夫婦，以及Brian Lee、Wendy Szeto Lee夫婦擔任共同主席，ABC電視台芝加哥第七頻道華裔新聞主播、華諮處顧問委員徐平為晚會主持。這場活動的重頭戲為頒發金獅獎，今年的得主為飛行食品公司(Flying Food Group)執行長柯頓(David Cotton)。

45年前與已故的華諮處前總裁黃羅瑞雄、前執行幹事黃蘇振恩等人一起創立華諮處的陳增華首先致詞表示，當初他們沒有想到華諮處會擴大成為美中區最大的華人非營利組織，並陸續為數以萬計的民眾提供服務，他感性表示，沒有敬業的工作人員、慷慨的贊助機構與個人，以及無數無私奉獻的義工，華諮處沒有辦法寫下這頁歷史，陳增華說，就像大家所了解到所看到的一樣，社區、華諮處以及支持者都在茁壯蓬勃，未來也將達到新的發展高度。

華諮處總裁劉國華(左二)、松年中心負責人徐婕雯(左一)歡迎駐芝中領館副總領事黃黎...
華諮處總裁劉國華(左二)、松年中心負責人徐婕雯(左一)歡迎駐芝中領館副總領事黃黎明(中)、僑務組組長張軍鵬(右二)、領事曹潔(右一)。(特派員黃惠玲／攝影)
卡頓(中)獲頒金獅獎，圖左為華諮處總裁劉國華。(主辦方提供)
卡頓(中)獲頒金獅獎，圖左為華諮處總裁劉國華。(主辦方提供)

晚會接著播放了華諮處特別錄製的第二據點介紹，劉國華在影片中談到，透過卡頓(David Cotton)與甄素蓮基金會(Sue Ling Gin Foundation)的慷慨支持，該機構已經購入位於麥金利公園(McKinley Park)的一塊5.3畝土地，將作為未來擴大服務的基地，感謝各界過去45年對華諮處的支持，而接下來幾年將把華諮處發展焦點放在規畫新據點，並期待進一步擴大服務範圍。

獲得金獅獎的卡頓出席了頒獎典禮，他與過世的甄素蓮為合作20年的好夥伴，熱心公益的他對於推動非營利組織非常投入，也是芝城有名的慈善家。劉國華特別介紹，金獅獎是要表彰支持華諮處並對亞太裔社區有積極貢獻的個人或組織，該獎座為著名藝術家周氏兄弟所創作的青銅雕塑，總共有20個，卡頓也是最後一座金獅的得獎人。

當晚並舉辦了靜默拍賣，由專業人士負責的現場搶拍，反應熱烈。

僑社代表與會踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
僑社代表與會踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

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