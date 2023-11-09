亞裔家庭45呎雲杉 獲選芝城官方聖誕樹

芝城西郊德拉克魯茲家族的45呎高藍杉，入選為芝加哥今年的官方聖誕樹。（德拉克魯茲家族提供）

早年來自菲律賓，70年代移民芝城 並定居芝城西郊戴爾林市(Darien)的德拉克魯茲 (De La Cruz)家族，其門前的45呎高的科羅拉多藍雲杉，從100棵參選的聖誕樹中脫穎而出，成為今年芝市的官方聖誕樹，芝城將在17日傍晚6時在千禧公園舉行聖誕樹點燈儀式，屆時德拉克魯茲一家都將應邀觀禮。

愛比.德拉克魯茲(Abby De La Cruz)說，37 年前他們全家搬到該地址時，門前的藍色雲杉只有20呎高，德拉克魯斯家族表示，這棵樹是送給這座城市的一份禮物，表達對這個他們自20 世紀70 年代初期起就稱為家所在地方的感激之情，當時他們離開菲律賓是為了過更好的生活。

18日的聖誕樹點燈，也將啟動芝加哥 一系列的歲末節日慶祝活動，緊接著在18日有「華麗一英哩」(Magnificent Mile)的點燈大遊行。

其他千禧公園的系列年節活動，包括17日啟動千禧公園內的McCormick Tribune冰場；17日到19日有假日藝術市集；12月8日、15日有現場假日合唱表演。

芝加哥官方聖誕樹將豎立在北密西根大道與蘭道夫街的公園位置，點上滿樹的燦爛燈火後，這棵聖誕樹將一直展示到明年1月7日。