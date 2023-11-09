墮胎權入州憲、大麻合法 俄州全民公投過關

俄州7日全民公投支持將墮胎權列入州憲法。（美聯社）

俄亥俄州 7日針對「墮胎 權修正案」、「大麻合法化 」舉行全民公投，投票結果顯示，該州超過五成選民贊同上述兩大議題。其中倍受矚目的墮胎權入州憲法通過後，意味著為了挽救孕婦生命或健康， 俄州醫師可以在妊娠24周後實施墮胎，這項具有里程碑意義的投票，使俄州成為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v Wade)後，全國第七個由選民決定保護墮胎權的州。

根據初步統計結果，贊成墮胎權修正案的選民票數達56.6%，反對票數為43.4%，該修正案除了除了允許醫師可以決定是否終止24周及以上的妊娠外，也明確規定，可以在俄州獲得避孕藥物、流產護理、生育治療與繼續妊娠的權利。

「未來是光明的，我們慶祝身體自主和生殖權利的勝利。」俄亥俄州生殖權利聯盟聯合主席布勞維爾特(Lauren Blauvelt)對興高采烈的支持者表示，該聯盟是該修正案的主要支持者。

這場激烈的選舉結果可能會成為2024年大選年的風向標，屆時民主黨希望這一問題能激勵他們的選民，並幫助拜登總統保住白宮。 亞利桑納州、密蘇里州和其他地方的選民，預計明年也將就類似的保護措施進行全民公投。

致力於選舉民主黨人進入州立法機構的民主黨立法競選委員會臨時主席威廉斯(Heather Williams)表示，俄州支持墮胎權的投票是「巨大的勝利」，她說，「俄州對這項憲法修正案的大力支持，重申了民主黨的優先事項，並向該州共和黨發出了強烈的信息，即生殖權利不容談判。」

在俄亥俄州此次投票之前，加州、堪薩斯州、肯塔基州、密西根州、蒙大拿州和佛蒙特州，陸續透過全州倡議肯定了墮胎權，或對破壞墮胎權的企圖予以嚴正拒絕。

在大麻合法化方面，7日的公民投票以57％的選票支持率，通過該州大麻合法的法規，該項法令將合法允許21歲或以上的成年人，擁有2.5盎司除提取物(extract)外的任何形式的大麻，也可合法持有15克的大麻提取物；該法案還允許個人在家中種植最多六株大麻，家裡有多名成年人者，則可種植最多12株大麻。