我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

芝議會通過 提高房產轉讓稅列入明年3/19公投

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市議會表決通過將「提高房產轉讓稅，收入做為解決遊民居問題的資金」，列入明年3月19日選舉的公投選項。（特派員黃惠玲／攝影）
芝市議會表決通過將「提高房產轉讓稅，收入做為解決遊民居問題的資金」，列入明年3月19日選舉的公投選項。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥市議會7日以32：17的票數，通過將「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫，列入明年3月19日選舉中的公投選項，這也意味著，芝加哥選民將透過全民公投，來決定是否把該市價格超過100萬元的房產轉讓稅率，由現行的齊頭式改成「三段式稅率」，預計每年增收的1.6億元稅收，將作為解決芝城無家可歸者問題。

「讓芝加哥人回家」的議案，揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。根據強森團隊的信息，低於100萬元的房產轉讓稅調低，芝城96％的房產銷售都會受惠，這項新稅率將依據通貨膨脹率每年進行調整。

對此議案投下反對票的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，芝加哥已經收到了數億元用於安置及服務遊民的經費，而這些資金尚未使用的情況下，議會沒有資格要求那些參與交易高價房產者繳付更高的稅金。他也因此對芝市長強森的執行力提出質疑。

芝加哥前市長萊特福特在任期間也提出過類似方案，不過卻沒有獲得議會支持，議會在7日表決通過了「讓芝加哥人回家」，對強森來說是一次重大的政治勝利。

強森對於有人問及是否對公投可以通過具有信心時表示，「選我的人給了我信心，讓我去推動他們知道我致力實現的議程，這項方案在我競選時就已經提出來，並非突然出現的。」

芝加哥商會(Chicago Chamber of Commerce)、建物業主與管理人協會(Building Owners and Managers Association)對議會通過將「讓芝加哥人回家」列入明年選舉公投後表示，開展一場大手筆的宣導活動，全力敦促選民不要支持增加高價房產的轉讓稅。

建物業主與管理人協會執行主任帕朗(Farzin Parang)警告，提高轉讓稅將對辦公樓造成毀滅性的影響，他說，芝城的辦公樓可能永遠無法從新冠疫情中完全恢復，因為疫情使這些辦公大樓的估值下跌了40％到80％。

芝加哥 公投 芝城

上一則

寫歷史 華府議會通過非裔女性史密斯任警局長

下一則

維州民主黨 拿下州眾議會主導權

延伸閱讀

粗暴阻止移除庇護城 芝議會領袖道歉

粗暴阻止移除庇護城 芝議會領袖道歉
移民危機加劇分歧 粗暴對非裔區長 芝西裔議會領導下台

移民危機加劇分歧 粗暴對非裔區長 芝西裔議會領導下台
無證客危機擴大 2民主黨市長赴白宮求援50億

無證客危機擴大 2民主黨市長赴白宮求援50億
無證客危機╱芝撐不下去 市長強森赴白宮求援

無證客危機╱芝撐不下去 市長強森赴白宮求援

熱門新聞

邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

2023-11-07 14:53
芝加哥伊大新發布的全美貪腐城市報告顯示，芝加哥連續第四年拿下該排行榜冠軍。(特派員黃惠玲／攝影)

連州眾議長也涉貪 這個城市連4年奪全美腐敗之最

2023-11-07 11:54
一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

芝華男光天化日遭搶劫、電擊、綁架 鄰居錄下全過程

2023-11-01 10:06
2100 年美國人口最多前三大都會都在德州。（美聯社）

研究預測：2100年全美前三大城在這一州

2023-11-06 14:48
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

台女赴美創業 躍超市龍頭供應商

2023-11-01 02:19

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車