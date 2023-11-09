芝議會通過 提高房產轉讓稅列入明年3/19公投

芝市議會表決通過將「提高房產轉讓稅，收入做為解決遊民居問題的資金」，列入明年3月19日選舉的公投選項。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥 市議會7日以32：17的票數，通過將「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫，列入明年3月19日選舉中的公投 選項，這也意味著，芝加哥選民將透過全民公投，來決定是否把該市價格超過100萬元的房產轉讓稅率，由現行的齊頭式改成「三段式稅率」，預計每年增收的1.6億元稅收，將作為解決芝城 無家可歸者問題。

「讓芝加哥人回家」的議案，揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。根據強森團隊的信息，低於100萬元的房產轉讓稅調低，芝城96％的房產銷售都會受惠，這項新稅率將依據通貨膨脹率每年進行調整。

對此議案投下反對票的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，芝加哥已經收到了數億元用於安置及服務遊民的經費，而這些資金尚未使用的情況下，議會沒有資格要求那些參與交易高價房產者繳付更高的稅金。他也因此對芝市長強森的執行力提出質疑。

芝加哥前市長萊特福特在任期間也提出過類似方案，不過卻沒有獲得議會支持，議會在7日表決通過了「讓芝加哥人回家」，對強森來說是一次重大的政治勝利。

強森對於有人問及是否對公投可以通過具有信心時表示，「選我的人給了我信心，讓我去推動他們知道我致力實現的議程，這項方案在我競選時就已經提出來，並非突然出現的。」

芝加哥商會(Chicago Chamber of Commerce)、建物業主與管理人協會(Building Owners and Managers Association)對議會通過將「讓芝加哥人回家」列入明年選舉公投後表示，開展一場大手筆的宣導活動，全力敦促選民不要支持增加高價房產的轉讓稅。

建物業主與管理人協會執行主任帕朗(Farzin Parang)警告，提高轉讓稅將對辦公樓造成毀滅性的影響，他說，芝城的辦公樓可能永遠無法從新冠疫情中完全恢復，因為疫情使這些辦公大樓的估值下跌了40％到80％。