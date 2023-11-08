芝南郊單親媽 提款機取錢遭劫殺 2嫌被捕

32歲的柯萊恩上周六在提款機領錢時，遭遇歹徒搶劫且不幸被開槍射殺。(柯萊恩家人提供)

芝城 南郊沃斯市(Worth)一位32歲的年輕母親，4日到打工商店附近銀行的提款機領錢時，遭兩名企圖搶劫的匪徒開槍射殺，當地警方表示，已逮捕兩名嫌犯，分別為22歲Tamara Jailynn Johnson，與23歲的Jason Terry Johnson，並對兩人提控一級謀殺罪。

死者家屬稱，受害婦女為兩個年幼孩子的媽媽柯萊恩(Jonnie Angel Klein)，她4日到位於西111街6800號街區的大通銀行(Chase Bank)提款機領錢時，碰到致命搶劫。

根據家人表示，柯萊恩4日下午3時左右，帶著剛拿到的工作許可證以及兒子，從當地的Dunkin Donuts下班，她把兒子放到家中後，就直接去了銀行領錢，「我們後來得知有人把車子停在她旁邊，很明顯有人試圖要搶劫，沒想到柯萊恩竟因此喪命。」

警方隨後接到有人舉報「需要幫助」，雖緊急趕到現場，然而柯萊恩已經中槍身亡，當地警局重案組立刻開始調查這起致命槍擊 案。

柯萊恩的哥哥德瑞克.柯萊恩(Derek Klein)說，這些歹徒是殺人犯，必須將他們繩之以法，「我簡直不敢相近他們在光天化日下作案還殺了我的家人」。

沃斯警局表示，案發第二天，住在芝城南郊哈維市(Harvey)的兩名可疑涉案者被警方拘留，警方說，他們與芝加哥、印第安納州 西北部的幾宗持槍搶劫案有關。警方稱，在逮捕過程中查獲多把槍枝，其中包括有一把疑似為射殺柯萊恩的槍枝，目前警方正在對該把槍進行彈道分析。