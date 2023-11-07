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漢字嘉年華芝登場 體驗文化盛宴大爆滿

特派員黃惠玲／芝加哥報導
首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥登場，開幕剪綵氣氛熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)
首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥登場，開幕剪綵氣氛熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)

集合漢字歷史演化、文化彩繪與雕刻印刷等精彩互動設計的「首屆漢字嘉年華巡展」，日前在芝城華埠揭開世界巡展的序幕，設計別緻且兼具趣味，同時飽含文化底蘊的這項展覽，吸引爆滿的華洋家庭湧入體驗漢字盛宴。

這場活動由北京國際漢語研修學院、美中華人聯盟共同主辦，北京國際漢語研修學院由院長桂帆、主任韓傑帶領六人團隊到訪，承辦單位則還有全美中文學校協會、黃河藝術團、華星藝術團、華人頭條和瓜奈利音樂廳，多個芝加哥當地華人社團及組織也參與協辦。展出地點在華埠永活街夾26街的美亞健康協會。

北京國際漢語研修學院院長桂帆在開幕式中表示，芝加哥是第一屆漢字嘉年華巡展的首站，該次展覽主要包括「您好漢字」、「遇見北京」和「感受中國」三個部分。她說，該活動希望向海外華人與其他民眾展示中華傳統文化之美，讓漢字嘉年華成為中華文化重要橋梁與品牌、更重要的是通過此次的展覽，讓海外華裔的下一代對學習中文與歷史、漢字的變化多端，從而激發孩子們學習漢語的興趣。

中國駐芝加哥總領事館副總領事黃黎明也出席了剪綵，他說，漢字是中國傳統文化的精髓所在，漢字嘉年華巡展也展現出僑胞情繫桑梓之情懷、熱情弘揚中華文化之精神。他稱期待大家感受漢字魅力，及中華文化之美麗，更期待推動中美文化的交流、推動中美兩國人民之間的友好交流。

美中華人聯盟主劉紅表示，這場展出籌備多時，很榮幸也感激有機會將漢字巡展首展帶到芝加哥。

位於美亞協會三樓的展場，在活動期的兩天變身為專業的漢字中心，進入會場就可以看到整片牆壁介紹甲骨文到目前的漢字演變過程，此外還有可以實際操作的漢字雕版印刷，有趣的漢字解析合體遊戲，以及北京兔兒爺與沙燕風箏的彩繪等，精緻專業的活動設計，讓與會者全心投入、收穫匪淺。

此次活動結束芝加哥展出後，將前往洛杉磯繼續巡展。

首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥舉辦第一場展出。(特派員黃惠玲／攝影)
首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥舉辦第一場展出。(特派員黃惠玲／攝影)
與會者體驗雕刻印刷。(特派員黃惠玲／攝影)
與會者體驗雕刻印刷。(特派員黃惠玲／攝影)
北京國際漢語研修學院院長桂帆(左三至左五)、駐芝中領館副總領事黃黎明、美中華人聯...
北京國際漢語研修學院院長桂帆(左三至左五)、駐芝中領館副總領事黃黎明、美中華人聯盟主席劉紅出席了展出剪綵。(特派員黃惠玲／攝影)
彩繪活動參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)
彩繪活動參與熱烈。(特派員黃惠玲／攝影)
北京國際漢語研修學院院長桂帆(右一)向參訪貴賓介紹展出項目。(特派員黃惠玲／攝影...
北京國際漢語研修學院院長桂帆(右一)向參訪貴賓介紹展出項目。(特派員黃惠玲／攝影)
首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥舉辦第一場展出。(特派員黃惠玲／攝影)
首屆漢字嘉年華巡展在芝加哥舉辦第一場展出。(特派員黃惠玲／攝影)
彩繪北京兔兒爺非常受到大人、小孩歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
彩繪北京兔兒爺非常受到大人、小孩歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

北京 華人 芝加哥

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