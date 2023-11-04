現代車防盜裝置 11/4、11/5芝城免費升級

現代汽車將在4日、5日於芝城白襪球場停車場提供免費防盜軟體升級服務。(美聯社)

為減輕飽受汽車竊盜案困擾的現代車(Hyundai )車主壓力，現代汽車與芝加哥 警局本周末將在靠近華埠的白襪隊主場「保證率球場」(Guaranteed Rate Field)的G號停車場，舉辦更新現代車防盜裝置的免費活動，凡沒有按鈕啟動引擎裝置的現代車，都可直接到場接受服務。

現代汽車公司表示，大多數被盜的現代車，都是採用車鑰匙點火裝置的汽車，裝上新的防盜鎖系統後，可以改善偷竊問題，整個安裝時間僅需20分鐘。現代汽車美國售後部副總裁范德林德(David Vandelinde)說，「我們知道，社交媒體上傳播的盜車影片，給車主、社區帶來沉重的負擔。

芝加哥市車輛盜竊與相關暴力事件激增，今年8月市長強森一舉將韓國車廠起亞(Kia)與現代(Hyundai)告上庫克郡巡迴法院，指控這兩家車廠在美國銷售的汽車，未在各種車型中安裝符合行業標準的發動機防盜裝置，導致該市車輛盜竊、魯莽駕駛、財產損失以及一系列暴力犯罪急遽上升。

市府表示，自從教授如何不用鑰匙啟動起亞車的影片出現後，該市起亞與現代汽車的失竊案件，從2022年上半年的約500起，激增到2022年下半年的8350多起，芝市府說，2023年的起亞與現代汽車失竊案，高占芝加哥所有失竊車輛的一半以上。此外，由於這些汽車屬於「入門級車型」，因此對低收入 人群的影響尤其嚴重。

這項免費升級防盜軟體的服務，4日與5日的上午8時到下午5時，將在白襪隊主球場的G號停車場舉辦，地址：3423 S. Normal Ave. Chicago，IL 60616。