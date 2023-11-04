租約曝光 芝市已與12區帳篷營地主簽約

儘管居民強烈反對，但芝市府已經在10月26日跟38街夾加州大道的一處10畝多空地(如圖)的業主簽訂了租賃合約。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝加哥 首席移民 副市長溫席斯(Rey Wences)、基礎建設與服務副市長萊普森(Lori Lypson)2日晚間與布來頓公園(Brighton Park)的居民召開視訊會議時，再三澄清該區無證移民帳篷營預定地還未完成環境評估，但根據最新曝光的市府文件顯示，芝市府早在10月26日與該土地業主簽訂了為期六個月，每月租金9萬1000元的合約。

12區區長重申不知情、很失望

包括華人在內的12區居民，持續在芝市首個帳篷營預定地抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)在社區會議中，完全沒有提到該份協議，而文件曝光後，她則表示，該份協議是在她與社區不知情的情況下簽署的，「對市府缺乏透明度感到失望」。

拉米雷斯呼籲市府官員提出對此解釋，說明為何此合約簽訂時沒有通知她與社區成員。她說，對市府缺乏透明度的作法持續感到沮喪，她非常關切市府為何在進行全面還境評估前就簽署了租賃合約，「市府欠12區居民一個解釋。」

2日的社區視訊會議中，出席的市府官員一再表示，38街夾加州大道(California Ave.)搭建帳篷營還沒有完成環境評估，本報記者在會中提出希望市府公布環評時間表後，市府代表回覆稱，該土地已經完成取樣，還要約一周時間進行樣本分析，最終測試結果沒有出來。

芝市府10/26已與地主簽租約

然而在該場會議結束不久，市府一份租賃協議副本就已經曝光，這份協議簽訂日期為10月26日，當時市府對於該工業用地的環境評估根本還沒有完成。

根據租約，芝市希望獲得土地業主Barnacres Corporation的許可，該土地將由市府「用於難民的臨時住房」，並為這些難民提供臨時住所，以及被許可人或伊州政府機構提供的公共服務(包括但不限於購置其他臨時或永久住房、就業機會和醫療保健)，不得用於其他目的。

如環評通過 帳篷營將運營180天

萊普森在2日的社區會議中說，市府還沒有決定帳篷營的開放時間表，營地開始時將接納500個家庭，預計最多容納2000個家庭。她還提到，如果環評測試結果顯示該土地「可行」，帳篷營可能會運營180天，然而根據市府與業主的合約，初期的租約期限為六個月，但市府還可有兩次為期六個月的續約選擇權。

根據社區環保組織提供的信息，該帳篷營預定地曾是一家鋅冶煉廠的所在地，這是一家利用熱量和化學品提取金屬的潛在有毒企業，還有一個地下柴油桶，該油桶已於1986年拆除。

摩根公園預定地 21區區長成功阻止表決

相對於布來頓公園營地區長、居民都完全被蒙在鼓裡的「黑箱作業」，且區長僅持續表達對市府作法失望，市府預定在115街夾好斯提特街(Halsted St.)的第二個帳篷營預定地，則在21區區長莫斯理(Ronnie Mosley)的帶領下，成功阻止了市議會表決是否接受該建物與土地業主捐出的地點做為帳篷營。

本周稍早，市議會住房委員會不顧莫斯理的反對，投票通過接受Albertsons公司捐贈的6.5畝土地與面積達6萬7797平方呎的建築物，該地點為連鎖超商 Jewel Osco的舊址，莫斯理說，該地點要作為芝加哥第二處帳篷營的計畫，他沒有被徵詢過意見，他擔心此舉將阻礙摩根公園區(Morgan Park)公共設施項目的開工，該區原來計畫在此土地興建多功能項目。

土地免費 21區長仍與居民同陣線

莫斯理曾批評強森不顧社區意見，在他的選區推進帳篷營的建設，「我知道這是一個聯邦問題，是人道主義危機，我們的城市正在努力解決，但我不能改變我對社區的承諾，我曾向社區承諾，將共同做出這些決定」。該地塊之前已經指定為摩根公園公共空間(Morgan Park Commons)預定地，在他獲知強森政府要在當地搭建帳篷營，並表示營地會在明年11月前拆除後，莫斯理仍舊表示反對搭建帳篷營。

多位區長稱議會不尊重區長特權傳統

其他幾位區長也站出來支持莫斯理的反對意見，表示市議會不尊重「區長特權」(aldermanic prerogative)的傳統，選區內的這類問題，本應由區長來控制。

多位區長還說，市府在他們的選區內決定搭建、成立無證客收容所的速度太快，這些決定卻將居民排除在外，15區的區長羅沛茲(Raymond Lopez)說，「我們的社區不知情，等我們聽到消息時，卻被告知為時已晚」。