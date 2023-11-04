爭議升級 12區居民 狀告芝市違建帳篷營

麥珠蒂(前右二)為六名向市府提出訴訟的原告之一。(特派員黃惠玲／攝影)

包括華裔 麥珠蒂(Judy)在內的六位12區布來頓公園居民，3日透過律師將芝加哥市府、市長強森、預定搭建帳篷營土地業主Barnacres Corp.全部告上法庭，原告稱，帳篷營地點違反地目用途，且違法了憲法的公民知情權，因此向法院申請緊急聽證會，並要求法官下令該工地立刻停工。

列為被告名單的還有芝市建物局局長貝德特(Mattew Beaudet)、芝市計畫發展局代理局長莫菲(Patrick Murphey)、地目畫分部門，上百位布來頓居民3日下午在帳篷營預定地前，聲援這起訴訟。

有居民不滿12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)沒有站出來為社區發聲，而高舉海報表明不再投票支持。(特派員黃惠玲／攝影)

向市府提告的共同律師王軍。(特派員黃惠玲／攝影)

該訴訟共同律師王軍表示，向市長等人發起訴訟的主要目的是要法庭下令芝市府立刻停止工程，直到法庭頒布進一步的命令為止，「我們下周會要求法庭召開緊急聽證，屆時法庭會決定批准或駁回停工要求，如果法官同意核發停工命令，這處工地就必須馬上停工，直到法院做出進一步的指示。」

王軍說，這起官司提告的原因，包括「違反地目用途」(zoning code violation)、「違反建物用途」(building code violation)，他說，帳篷營預定地為「工業用土地」，在市府開工整建要搭建帳篷前，並沒有取得任何許可，此外，該土地原來是一座提煉鋅的工廠，土壤中有污染，以前曾試圖要在該地點蓋公園、學校，都遭市府否決，因此環境污染問題也是另一項訴訟原因。

他也提到，這起官司也涉及憲法保障的公民知情權，政府在進行一些會影響公眾利益的事務時，例如該舉措會影響房產價值、民眾健康的話，依法必須舉行聽證，也需要先通知居民，然而市府此次完全違反了居民的知情權。

不少華人居民3日都到提告市府的發布會中聲援。(特派員黃惠玲／攝影)

六名原告的唯一華人 代表麥珠蒂說，她在該區住了10多年，市府要在其所居住的小區搭建容納2000家庭的無證移民 帳篷營，卻完全沒有告訴居民，政府連起碼對社區的尊重都沒有做到，「我們是居民，我們有權知道」。