無證客危機╱芝多位區長 推動取消庇護城列公投

芝市中心通訊博物館(Museum of Broadcast Communications)舊址，也在芝市政府考慮設立無證客收容所名單。(通訊博物館臉書)

芝加哥 市議會2日舉行一場特別會議，針對該市是否繼續維持「庇護 城」(sanctuary city)進行討論，不過，這場會議在支持與反對區長互相叫囂下結束，最終沒有做成任何表決或協議。

如果議會表決支持將「要不要繼續成為庇護城」列入公投，那麼芝城選民在明年3月份初選的公投結果，就將決定芝市庇護城的未來命運。

芝市在1985年由當時市長華盛頓(Harold Washington)發布一項行政命令，指定芝加哥成為「庇護城」，2012年又由時任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)與市議會通過了「歡迎城市條例」(Welcoming City Ordiance)。

根據芝加哥市府網站，依照芝加哥的歡迎城市條例，該市不會詢問任何人的移民身分，也不會向聯邦移民當局揭露相關信息，最重要的是該市不會因為移民身分而拒絕提供市府各項服務。

為了安置大批無證移民，市府領導階層仍在努力尋找搭建帳篷營或收容所的地點，而此舉引發許多居民激烈抗議這些帳篷營、收容所進入他們居住的社區。

推動該項公投的15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，「我覺得我們絕對有必要讓選民有機會表達他們對此問題的看法，特別是芝市在今年就花費2.55億元去照顧上萬無證移民。」他接著表示，現在是芝加哥選民重新評估這項從1985年以來一直存在的「庇護城市」時候了。

「幾十年來，所有這一切都僅限於紙上談兵，直到在過去 14個月變成了現實，」他說。

在許多居民都對「庇護城市」抵制之際，芝加哥正在考慮如何安置來自德州和佛州轉送來的越境無證客，其中除了在布來頓公園區(Brighton Park)以及115街夾好斯提特街(Halsted St.)搭建帳篷營外，還計畫在芝市中心河北區(River North)的通訊博物館(Museum of Broadcast Communications)舊址，成立無證客收容所。

強森在市議會的主力區長拉米雷斯-羅沙(Carlos Ramirez-Rosa)則反駁稱，羅沛茲等區長誤解了「庇護城」的定義，庇護是指不讓聯邦移民局 到芝市執法，與人道救援毫無關係。