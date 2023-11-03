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無證客危機╱恐拖垮芝財政 納稅人組織促議會應對

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市市長強森在2024年編列了1.5億元的經費作為安置無證客的開銷，然而這筆經費明顯不足因應需求，芝市納稅人監督組織「公民聯合會」(Civic Federation)及市府預算專家表示，如果芝市仍無法取得伊利諾州政府和聯邦政府的金援，很可能被迫動用儲備基金(reserve fund)，從而危及該市的債券評級，增加了該市的借貸成本。

公民聯合會為芝加哥歷史最久、最受尊重的納稅人監督組織之一，該組織對芝市不久前提出年度預算進行審查後，表示對強森的支出計畫憂喜參半。

好的方面是新市長計畫控制房地產稅的調漲，並決定向該市養老金帳戶支付3億多的金額。此外，芝加哥警局還將增聘400個文職崗位人員，並改善芝市財政可持續性的評級。

撥款1.5億元作為安置無證客，恐惡化該市預算缺口。

芝市預算主任古茲曼(Annette Guzman)說，如果沒有州府與聯邦經費奧援，那麼芝市很可能將被迫動用儲備基金，此舉將降低該市的債券評級，進而提高了該市的借貸成本。

伊州州長普立茲克與州眾議會議長魏許(Emanuel "Chris" Welch)早已經在議會秋季會期中，否決了為無證客提供更多資金，而芝市還在期待著來自州府經費支援解決無證客安置，也因此格外顯得突兀。

為此，「公民聯合會」響應了部分區長提出應該制訂「B計畫」提議。

公民聯合會指出，由於明年芝市的無證客人數存在不確定性，市府必須制訂一項應急計畫，以防州府、聯邦的資金無法到位。

公民聯合會並對強森決定採取該市一直使用「利用一次性收入，推遲清算日與避免加稅」的作法，提出了警告。聯合會表示，反覆依賴一次性資金，彰顯了「收入與支出存在結構性缺口」的問題，如果未來幾年無法找到穩定性的收入，或削減支出，那麼預算斥字將逐漸擴大。

預算 無證客 芝加哥

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