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無證客危機╱芝撐不下去 市長強森赴白宮求援

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市擬在布來頓公園區搭建第一座無證客帳篷營，預計收容高達2000無證客的計畫，引發附近居民激烈抗議。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市擬在布來頓公園區搭建第一座無證客帳篷營，預計收容高達2000無證客的計畫，引發附近居民激烈抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市市長強森與紐約市、丹佛市市長，2日一起到華府向拜登政府及國會施加更大的壓力，要求提供更多的聯邦援助，協助應對日益嚴重的無證客危機。

不過，紐約市市長因最後一刻的緊急狀況而取消了行程。

由於芝加哥日前下了入冬來第一場雪，且氣溫驟降，讓無證移民住進更合適的場所，變得更加迫切，但隨著這些移民的不斷到來，照顧他們的成本也持續攀升。

上周包括芝市、紐約、丹佛、休士頓、洛杉磯的五位市長，聯合致信給總統拜登，表示需要更多的聯邦資金來應對這場危機。

強森此行還計畫與伊利諾州的國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)等人見面。

芝加哥的大部分無證客來自委內瑞拉，他們出於各種原因尋求庇護，強森團隊一直在向伊州政府、聯邦政府尋求財務援助，以幫助支付龐大的無證客安置與照顧費用，該市2024年預算案中，計畫撥款1.5億作為相關費用。

強森政府日前在未告知12區區長、居民的情況下，悄悄於芝市華人聚居的布來頓公園區(Brighton Park)開工建造芝市第一座無證客帳篷營，引發該區居民強烈反對，包括華人在內的民眾，至今仍在工地日夜抗議。

在強森主導下，芝市議會1日還試圖對在芝城南區建造第二座帳篷營土地收購進行表決，但該區區長堅決反對而暫時擱置了投票。

芝市截至目前已經有超過1萬2000位無證客湧入，且還有約3000人仍睡在警局、機場，強森對此表示，該市在安置無證客方面已經不堪重負。

無證客 芝加哥 拜登

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