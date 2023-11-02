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5天增至12天 芝議會擬大增員工帶薪假

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝22區區長羅德里格茲(Mike Rodriquez，右)向來是工會支持者，圖為他現身力挺星巴克員工組工會。(羅德里格茲臉書)
芝22區區長羅德里格茲(Mike Rodriquez，右)向來是工會支持者，圖為他現身力挺星巴克員工組工會。(羅德里格茲臉書)

非裔區長以及商家組織的反對下，芝市員工帶薪假天數從五天增加到12天的提案，日前由勞動力發展委員會宣布推遲投票。該條例一旦通過，將使芝市成為全美提供員工最多帶薪假天數的城市。

這項法案也是傾工會與勞工權益的芝加哥市長強森的主要政策之一，支持該法案的區長稱，儘管投票延後，但他們已經有足夠的票數通過該項新法。不過，該法案的延遲投票，也是對於強森與其進步派盟友的一次考驗。

支持帶薪休假天數增加方案的區長們，期待在小組委員會議中進行表決，然而包括民眾與行政官員上台簡短作證後，勞動力發展委員會主席(Workforce Development Chair)羅德里格茲(Mike Rodriquez)要求休會，並表示將推遲到周四(2日)上午再進行審議。

他說，「一些區長都來找我，稱這是一項繁複的法令，他們希望更深入的了解，然後周四再來投票」，他沒有透露是否將對其提出的條例進行更多調整。

增加員工帶薪休假天數的議案，是由22區區長羅德里格茲提出，該條例規定無論公私立機構，員工每工作15個小時就要提供一小時的帶薪休假時數，這樣一來，芝市員工每年將可拿到16天的不用理由的帶薪假，後來該版本做了修改，新條例將要求雇主讓勞工每年可累積最多12天的帶薪休假，其中包括六天病假與六天不需要理由的帶薪假。目前紐約州的帶薪假為五天，洛杉磯為六天。

羅德里格茲表示，企業現在很難留住員工，就是因為目前的各項勞工條件欠佳，帶薪休假的改善，就是留住人才的第一步。

支持該變革的勞工團體表示，此舉可鞏固芝加哥在工人權利方面的全國領先地位，伊利諾州政府今年3月通過勞工每年可以累計40小時帶薪假，芝市則在這之前就允許員工有五天帶薪病假。

市長發言人李斯(Ronnie Reese)說，強森希望區長們繼續努力尋求妥協。

伊州餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)表示，該法令對小企業與少數族裔企業的打擊最為嚴重，尤其市議會才表決通過取消小費員工最低時薪，他也提到，商界並不反對為工人提供更多的帶薪假，但希望有足夠時間來談判出對雙方有利的協議。

除了企業的反對聲浪外，市議會的非裔區長也對此新條例猶豫不決，他們希望非裔企業加入談判，區長們擔心一旦通過帶薪假大幅增加，小企業將無力支付員工的累計休假薪資。

勞工 投票 非裔

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