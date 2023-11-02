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芝城活動看板╱漢字嘉年華、小企業局中文說明會

黃惠玲

首屆漢字嘉年華 11/4美亞登場

●2023年首屆漢字嘉年華巡展將在芝加哥美亞健康協會大廳舉行，此次活動由北京國際漢語研修學院和美中華人聯盟共同主辦，全美中文學校、黃河藝術團、華星藝術團、華人頭條和瓜奈利音樂廳聯合承辦；此外還有多個芝加哥當地華人社團及組織參與協辦。嘉年華開幕式將在11月4日上午10時於美亞大樓推出。

此次巡展旨在為海外華人下一代展示中華傳統文化之美，內容 包括「您好漢字」、「遇見北京」和「感受中國」三大板塊，參觀者可以通過一系列視頻、 陳列、互動遊戲了解漢字、了解北京。如有疑問，可聯繫劉紅(312)403-8899、楊左(630)699-2297。

美國小企業局 11/8中文說明會

●由芝加哥與伊利諾小企業發展中心(Small Business Development Center)、華人互助會一起主辦的「美國小企業局(US Small Business Administration, SBA)中文網上說明會，將在11月8日下午4時到5時推出，該講座邀請小企業局的郭曼麗，針對「SBA可以提供協助取得哪些幫助創業、發展」，進行講解介紹，這也是芝市府小企業中心首度舉行中文說明會，歡迎上網註冊報名，網址：https://reurl.cc/2E3KQv

華人 北京 芝加哥

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