芝華男光天化日遭3匪搶劫、電擊、綁架 1嫌落網

一名35歲華男遭兩名歹徒前後夾擊，試圖將他硬塞入車內。(影片截圖)

芝加哥警局表示，10月30日下午4時50分左右，橋港區(Bridgeport)36街夾摩根街(Morgan St.)附近，發生一起暴力搶劫並試圖綁架案。三名歹徒毆打受害華男 後，還試圖強行將他塞進休旅 車，整個作案過程，均被目擊鄰居拍下，警方隨後逮捕了其中一名疑犯，經審訊，已對他指控持槍搶劫與試圖綁架兩項重罪。

警方說，案發時，三名襲擊者先接近一名35歲的華人男子，其中一嫌還假冒為執法人員。警方表示，他們先毆打了華男的頭部與臉部後，用拉鍊綁住了受害者雙手，試圖將他強行塞進一輛休旅車內，歹徒甚至還電擊了受害華男的後頸，並搶走了他的手機。

一位路人(右)經過介入該起綁架案。(影片截圖)

從影片顯示，就在歹徒將華男硬塞入車內時，一名經過的路人試圖介入並阻止該暴力犯罪，這時拍攝者以為其中一名罪犯掏出槍枝而躲了起來，同時也中止了攝影。

在路人介入後，兩名嫌犯開車逃離現場，另一名嫌犯則徒步逃逸，警方隨後在案發地點附近，逮捕了疑似其中一名身穿深色連帽衫的嫌犯。

芝市警局發言人說，警察已經找到了受害人的手機，以及罪犯使用的電擊槍。

警方表示，經過審訊，已經將報住在芝城西北郊戴思普蘭斯(Des Plaines)的馬歇爾(Raymond Marshall，34歲)提出持槍搶劫、試圖綁架兩項罪名，根據庫克郡法院的紀錄，該名疑犯有多項前科，包括去年因非法使用武器被定罪，2021年非法親入住宅與襲擊他人被控輕罪。

過去一周華埠 地區治安案件比前兩周激增一倍，根據芝加哥第九警分局的報告，從10月24日到30日間，華埠一帶發生多達17宗案件，其中偷竊10宗最多(包括三件為商家遭竊)，汽車偷竊五件居次，還有一宗持槍搶劫案，以及一件家暴毆打案。

歲末節日將近，也是犯罪案件的高峰，警方再度呼籲民眾提高警覺，隨時注意周遭可疑人事物，只要發現狀況有異，不要猶豫立即打電話報警。