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8成庫克郡物業主 房地產稅上漲 最高漲幅逾15％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
包括公園脊(Park Ridge)等芝城北郊、西北郊的庫克郡城鎮，是本期地稅增幅最大的區域。(公園脊市府臉書)
包括公園脊(Park Ridge)等芝城北郊、西北郊的庫克郡城鎮，是本期地稅增幅最大的區域。(公園脊市府臉書)

拖延數月的庫克郡2022年房地產稅第二期帳單，本周將陸續寄達將近180萬戶住宅、商家業主信箱，庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)辦公室分析指出，約八成物業主的這期地稅單金額將增加，其中北郊與西北郊的物業東主的本期中位稅金上漲15.7%，不僅高居庫克郡之冠，也是該區30年來的最大漲幅。

庫克郡的房地產業主中，多達130萬位住宅屋主以及9萬4000位商業地產業主的本期房地產稅金，都有所增加。

芝城南郊的庫克郡住宅地稅，中位稅金上漲了3.9%，包括辦公室、商店、倉庫、大型公寓樓的商用物業中位稅金增加了2％。芝加哥市一般住宅屋主的中位稅金提高了3％，商用物業地稅漲幅3.1%。

分析報告顯示，庫克郡的房地產稅本期共增加了9.09億元，總金額達到176億元，比去年同期高出了5.4%，但整體仍低於2022年的通貨膨脹率8％。

庫克郡房地產稅金多寡，主要看每三年進行一次的房地產現值重估結果，而每個納稅人繳交的稅金高低，取決於當地學校、公園、政府提高房地產稅幅度等因素。

芝城北郊、西北郊的庫克郡城鎮高居這期地稅單漲幅最高的地區，主要原因包括三年前地產重估委員會(Board of Review)因為疫情而將房產現值調降了10％左右，此外，疫情引發房地產市場熱潮，同時推高了房價，該區的房屋重估價值比三年前大增27.8%，商業地產的房價也增加了11.4%。

由於重估價值上升，與2021年相比，北郊房地產稅收的總額增加了6.6%，芝加哥則約提高了5.4％，南郊增幅為4.4%。

一名住在北郊公園脊市(Park Ridge)的屋主舍曼(Wayne SHerman)說，他2022年的地稅高達1萬744元，而2021年的地稅僅6532元，漲幅達到64％讓他根本難以負擔；其他地稅大幅飆漲的城鎮，還有席拉公園市(Schiller Park)，該區的中位地稅達到6387元，增幅29.7%，德斯普蘭斯(Des Plaines)提高了28.7%達到6067元。

派帕斯辦公室的分析報告，還提到「全郡940個徵稅機構中，約72％都提高了增稅幅度」、「約81％的物業主的地稅金額將增加，只有2％沒有變化」。

至於華人聚居地區的房地產稅金變化，包括華埠在內的阿莫廣場區(Armour Square)，地稅增幅為6.1%；橋港區增幅為3.1%；麥金利公園區漲幅1.9%。

房地產 庫克 芝城

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