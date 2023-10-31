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芝城入冬初雪 預測萬聖節報到

特派員黃惠玲／芝加哥報導

特派員黃惠玲／芝加哥報導

氣象預報指出，伊利諾州的芝加哥、明尼蘇達州的明尼納波利斯(Minneapolis)，以及威斯康辛州的密爾瓦基(Milwaukee)等三個城市，在萬聖節(10月31日，周二)當天，可能將迎來今年入冬後第一場可測量的降雪

氣象學家表示，31日的降雪，主要是因為名為「馬尼托巴拳擊家」(Manitoba Mauler)的氣旋系統造成，這是一種在加拿大馬尼托巴省形成的席捲性天氣，類似「亞伯達飛剪」(Alberta Clipper)起源於加拿大的同名省份。這種快速移動的低壓區，通常影響加拿大中部省份和美國中西部和五大湖區的部分地區，而此類暴風雪因為缺乏水氣，所以不至於對交通造成嚴重影響，但放在家門口的南瓜，可能會蓋上一層白色雪花。

福斯電視台氣象學家范迪倫(Bob Van Dillen)說，這類天氣系統，夾帶低溫與強風，儘管水氣不多，但足以帶來雨雪混合，中西部上半部的城市，可能會因此看到達一吋的積雪，「雪量不會很大，但足夠讓你看見白雪」。

明州雙子城明尼納波利斯-聖保羅地區，通常在11月4日迎來冬季第一場可測量的積雪，不過，該區史上最早出現降雪的日期為1985年的9月24日。

芝加哥通常在萬聖節就會迎來冬季第一場積雪，但由於今年入秋後氣候溫暖，因此大部分都沒有心理準備10月31日就迎來降雪。該市最早出現可測量積雪的日期，為2006年的10月12日。

降雪 加拿大 芝加哥

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