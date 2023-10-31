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商務旅客減 芝歐海爾機場復甦緩慢

特派員黃惠玲／芝加哥報導
儘管市場需求強勁，但芝加哥歐海爾機場的旅客人次仍未復甦到疫情前。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管市場需求強勁，但芝加哥歐海爾機場的旅客人次仍未復甦到疫情前。(特派員黃惠玲／攝影)

繁忙的夏季旅遊高峰期告一段落，美國機場的旅客人數也已經達到疫情前的水平，然而芝加哥歐海爾機場(O'Hare International Airport)的客流量卻滯後，芝加哥航管局(Dept. of Aviaion)的數據顯示，今年前七個月，通過歐海爾機場安檢站的旅客數，僅達疫情前的86％左右。

歐海爾機場今年1到7月的旅客進出量為4180萬人次，而2019年同期的旅客量為4860萬人次，相比之下，同一時期TSA在全國各地機場檢查的旅客量，已經達到疫前的99.9%。

此外，航空公司也減少了從歐海爾機場起飛的航班，根據Cirium的統計，過去一年，全美航班有所減少，比2019年同期約降了11％，然而各家航空公司從歐海爾機場起飛的航班，卻比2019年減少了24％。

上述跡象表明，儘管芝加哥中途機場(Midway Airport)與全國其他機場的活動均有所回升，但旅遊業的變化卻阻礙了歐海爾機場的復甦。在歐海爾機場運營主要航空公司之一的美國航空(AA)，已經開始將重點放在其他發展較快，或與芝加哥相比更具戰略優勢的城市，例如北卡夏洛特(Charlotte)、德州達拉斯等。

同樣影響到芝市場的還有商務旅行的急遽變化，長期以來，商務旅行一直是芝加哥的經濟驅動力，然而疫情過後，親自出席的展覽、會議等活動，對許多人來說已經逐漸失去吸引力，而一些企業總部也遷離了芝加哥。

歐海爾機場並不是唯一一個尚未從疫情中恢復的機場，分析師指出，舊金山、亞特蘭大等主要沿海城市的機場，於今年上半年的乘客量也沒有達到疫情前的水平，並表示該行業受到商務、休閒與國際旅行需求的變化，還有人員短缺等不利因素的打擊。

另方面，芝加哥另一座國際機場中途機場，今年前七個月的旅客量比2019年同期增長了6％，達到1270萬人次。

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