芝加哥佛光人 秋收節創意趣味 傳承三好四給

圖二：二十多戶家庭參與南瓜雕刻創作，展出二十四件趣味創意作品。

秋天的芝加哥 ，楓紅片片、色彩繽紛，像徵著豐收，是個感恩的季節。國際佛光會芝加哥協會於10月21日在芝加哥佛光山廣場舉辦年度「秋收節創意趣味活動」，逾80位中英人士、佛光之友共襄盛舉。

在住持永瀚法師及監寺有恆法師的指導下，現場三好家庭參與南瓜雕刻創作，展出24件趣味創意作品。在協會副會長馮漢忠、秘書長王慧、活動總幹事Irene Logis等人的精心策劃下，巧妙的將素食披薩、漢堡融入活動中，提倡素食、愛護地球。

寓教於樂的活動，除了創意雕刻南瓜以外，更添加了競猜活動等環節，讓參與活動的大小朋友們，由猜燈謎、九宮格趣味遊戲中，行「三好、四給、五和」於日常生活中，建立好觀念，好人格，創造幸福的人生。

青少年英文佛學班Lauren Pittelli老師準備披薩食材，與會大眾DIY自創口味的披薩。英文分會會長Steve Haverkos 與 Mark Kanter師兄，帶領佛光人忙著生火，為每個人烤香自己調配的披薩。涼涼的秋季，一片片剛出爐的香烤披薩，溫暖了每個人的心。

永瀚法師表示，在秋風涼意下經驗第一次的南瓜雕刻，看到佛光家庭大手牽小手開心的拿著雕刻刀熱忱的集體創作，大家的心是歡喜溫暖的。芝加哥協會會長王克英感謝佛光人的直下承擔。儘管金秋時節，風大且氣溫微低，但阻擋不了佛光人及佛光之友的熱情。小朋友們的歡呼聲此起彼落，著實令我們的義工菩薩感到無比歡喜，幕前幕後所有佛光人的付出，令人感動。

青年分團團長Celine Wang與英文分會Edna Haverkos，二位以星雲大師 的肖像，雕刻在南瓜上，並在周圍以星星和雲彩，來強調對大師的思念，獲得大家的喜愛，票選榮獲「三好創意特獎」。整場活動傳達護生、愛地球，歡樂融融，感恩滿滿。活動在充滿歡笑中圓滿。（人間社王彬供稿、郭麗雲攝影）