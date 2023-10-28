芝螺旋大廈舊址建74層公寓樓 12/1開工

Related Midwes計畫從12月1日起，開始興建位於北湖濱大道400號上的大樓，首先將建造右側74層公寓樓。(Related Midwest)

位於芝市鬧區Streetville的北湖濱大道400號(400 N. Lake Shore Drive)的空地，在多次提案興建超高大樓都胎死腹中後，終於可望有新面貌。開發商Related Midwest宣布，將在該地點建造一棟74層樓高的出租公寓大樓，預計2027年第三季完工後，可推出635個出租公寓單位。

這處空地為擬建芝加哥 螺旋大廈(Chicago Spire)的舊址，然而因為開發商凱勒赫(Garrett Kelleher)破產 ，大樓沒有蓋成，但卻在該地點留下一個76呎深的坑，2014年Related Midwest通過破產法庭取得了該土地至今。

Related Midwest在芝市中心的高層建築即可負擔房市場活躍，該公司目前為這塊2.2畝的土地制訂了更可行的計畫，那就是放棄原由知名建築師卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)設計，高2000呎的西半球最高的公寓樓方案，改採SOM設計公司規劃的高度較低雙塔建築方案。

芝加哥市在2020年批准的Related Midwest提出的計畫，但不幸隨後新冠疫情 爆發，引發了金融動盪，該計畫因此擱置，當時Related Midwest估計大樓總成本約為10億元。現在Related Midwest公司打算開始建造這兩座大樓中的其中一座，也就是位於北邊的大樓，該座樓高840呎約74層樓高，完工後將推出635套出租公寓。

開發商表示，他們希望在12月1日左右開始施工，並在2027年第三季度完成大樓工程。開發商此舉無疑十分大膽，因為通貨膨脹已經讓坊間同業重新考慮建築型態，而且疫情過後，人們對於住在市中心大樓仍多少存有疑慮。

Related Midwest副總裁米洛特(Nick Millot)則自信表示，未來幾年，「我們將成為芝市少見的建築起重機之一」。他也提到，開工後預計周一到周五上午8時到晚間8時施工。

伊州住房發展廳正在敲定項目5.1億元的融資計畫，該地點的第二棟大樓也已獲得批准，樓高765呎，完工後將有500個單位出租，不過第二棟樓可能要在幾年後才會開工。