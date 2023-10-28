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補助無證移民租房 伊州補助每戶9000元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
安置住在警察局外的無證客，不但造成社區困擾，市府也為此頭痛不已。(特派員黃惠玲／攝影)
安置住在警察局外的無證客，不但造成社區困擾，市府也為此頭痛不已。(特派員黃惠玲／攝影)

數以千計抵達芝加哥的越境無證移民，仍在等待臨時住所，除了搭建帳篷營暫時在冬天收容這些移民外，芝市府表示，在該市正在想方設法協助安置大批無證客之餘，伊利諾州府決定將提供提供租住公寓、住房的資金，初步計畫將補助這些移民家庭，每戶拿到六個月9000元的租金援助。

芝市首席副幕僚長扎亞斯(Cristina Pacione-Zayas)對安置移民帶來的危機，將造成芝市財政的影響作了說明，她說，儘管芝市避難所已經收容了約1萬2000位移民，但仍有數千人仍睡在警察局外、機場航站，而其中有三成是兒童，這些孩子大都去了芝加哥公立學校上學，更給目前情況增加了複雜性。

為了解決這些移民的住房需求，聯邦也正在採取行動，提供移民資金讓他們租賃公寓或房子，為了達到目標，聯邦計畫提供移民家庭六個月共9000元的租金補助，這筆經費包括了租金、搬家與基本家具。

扎亞斯說，這項租金補助將持續發放六個月，理想情況下，這些無證移民將可在這段期間內，拿到聯邦加速核發的工作許可，因此他們將找到工作，並有能力支付六個月後的租金。

至於目前有多少家庭向市府申請該項補助？市府沒有做出明確答覆。

該市已經撥出400萬元協助一批批的無證客獲得臨時住房，伊利諾州也為此額外撥款了3800萬元，目前，來自天主教慈善機構的30到40名專案管理人員，正在積極為數千移民爭取臨時住房，並努力聘請更多人力。

移民家庭 租金 伊利諾州

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