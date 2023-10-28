芝城想買房 年收至少9.1萬 湖郡要9.5萬 伊州最高

一份報告顯示，要負擔得起在芝加哥購屋，年收至少要超過九萬元。(特派員黃惠玲／攝影)

房貸利率 一路爬升，讓有購屋計畫的民眾財務負擔更加沉重，這也意味著要脫離無殼蝸牛的美夢，也越來越難實現。儘管與東西兩岸相比房價 相對較低，但一份統計顯示，要在芝加哥 市晉升為屋主，年收入要有9萬1367元才可能實現。

根據房產網站Redfin的一份報告指出，想要買房子的美國民眾，年收入要達到11萬4627元，才負擔得起美國房價中位數的房子，這個數字比去年增長了15％(1萬5285元)，寫下有史以來的買得起房屋所需的最高年收入，而從新冠疫情爆發以來，負擔得起購屋的民眾收入已經提高了50％。

Redfin分析比較了2023年8月與2022年8月購屋者的每月房貸付款中位數，研究結果採用購屋者的頭期款為房價的20％，來計算每月房貸金額的中位數，並將當月的銷售價格中位數與平均月付房貸利率考慮在內。

研究發現，在全國一半的主要城市之中，購屋者的年收必須達到六位數才能買房，在全國100個大都市中，有50個大都市的購房者收入要達到10萬元，才能負擔得起當地的中位數房價，而在美國其他地方，購屋者的收入也至少要達到五萬元。

在伊州，個人要在房價最高的湖郡(Lake County)買房的話，年薪至少要9萬5458元才買得起中位價的房屋；如果要在芝城北郊的艾金市(Elgin)買房，年收也要9萬2730元才有能力購屋；至於想在芝加哥市購屋，年薪至少則要9萬1367元，上述三處地點是伊州僅有三個擠入Redfin全美百大都市排行榜的地區。

相比之下，西岸的都會區要買得起房子，年薪必須比芝加哥地區高了好幾倍。其中排名最高的是加州舊金山-聖荷西都會區，當地年收要40萬元才買得起中位房價的房屋，其他依序為南加安那罕(Anaheim)則要30萬元以上。屋崙(Oakland)25萬元，聖地牙哥24萬1000元，大洛杉磯23萬7000元，奧克斯納(Oxnard)23萬3000元。

在美國要買得起一套房子的所需年收最低的城市，大都分佈在中西部，其中墊底的為底特律的5萬1793元，接下來年收最低可買房的三個城市均在俄亥俄州，包括艾克隆(Akron)、代頓(Dayton)、克利夫蘭(Cleveland)，在那裡年薪只要六萬左右就能買房。