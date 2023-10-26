拒伊州860萬補助 芝郊區小鎮不收無證客

安置越境無證移民 問題，不僅在芝市引發爭議，芝城 郊區郡縣城鎮，近來也因為伊利諾州政府提出「撥款補貼」，要求地方政府收容這些移民而成為議論話題。其中芝城西南郊的朱麗葉鎮(Joliet Township)居民，憤怒表達反對將稅金用在外國人後，直接拒絕了州府的860萬元補助。

州府早些時候宣布，計畫撥款860萬給朱麗葉鎮，作為安置尋求庇護 者的資金，此外，州府也將撥出3000萬協助芝加哥解決移民問題，其他包括艾敬(Elgin)100萬元，湖郡100萬，伊州南部厄巴納(Urbana)25萬，以及橡樹公園市(Oak Park)15萬元。

針對州府的計畫，朱麗葉鎮之前舉行了一場數百位居民參加的社區會議，之後該鎮決定撤回已經送交給州府的該項撥款申請。

芝加哥論壇報報導，朱麗葉原本向州府申請撥款1200萬元，其中900萬用於安置移民住房，以及成立三個接待所、一個醫療診所，同時準備雇用17名醫療人員與社工、四位個案工作者，還有三位律師助理。

不過，此舉受到當地居民的反對，該市民眾強森(Lee Johnson)說，「大城市在處理南部邊境用巴士載運來的外國公民所帶來的問題，我們都看到了，我們反對本鎮建立這樣的移民收容中心」，他的發言獲得台下熱烈掌聲。另一位居民主張將這些人送回原國籍時，與會者也爆出熱烈歡呼。

朱麗葉人口有8萬5000名，其中三分之一為拉丁裔，有15％的居民都是在外國出生，當天出席會議的居民，大多數都對於該市沒有事先公布相關資金申請感到憤怒。

該鎮鎮長達西(Terry D'Arcy)沒有參加一開始的該項經費申請會議，他後來得知隨即表達了反對申請撥款。

根據資料顯示，860萬元的經費預計將接待2200位從哥倫比亞、委內瑞拉及其他國家到美國尋求庇護的移民。

許多朱麗葉的居民擔心，為這些新移民提供幫助，會搶占原來居民的服務與資源，儘管這筆經費來自州府額外撥款。