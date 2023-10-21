3次共賠435元 伊州臉書用戶最終筆賠償到帳

伊州臉書用戶陸續收到臉書送出最後一筆賠償的通知。(郵件截圖)

高達6.5億元的臉書 隱私和解協議最後一筆賠償金，已經在本周陸續發出，伊利諾州每個索賠的臉書帳戶，可望收到7.2元的賠償，參與該項和解的伊州 100多萬用戶，在三次的賠償行動中，累計可拿到435元。

在此次寄發賠償金前，伊州臉書用戶在去年收到第一張支票 397元，今年2月又收到第二筆30.61元的支票，這次也是該起訴訟最後一次相關賠償。

如果三次均拿到賠償的用戶，累計每人取得435元的賠償。這場歷經八年半的訴訟，對伊州臉書用戶來說，不僅僅是一筆意外之財，也因此引發了全國範圍對企業公司實踐引司法的挑戰。

這起官司，源自於律師埃德爾森(Jay Edelson)代表庫克郡居民黎卡塔(Carlo Licata)於2015年4月提告臉書，該訴訟主要控訴臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，此舉違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。

針對臉部辨識系統使用的伊州生物識別信息隱私法，被視為全美最嚴格的法律。(pexels)

除去律師費及相關費用，每位符合資格的申請者，在第一筆賠償中每個帳戶可以拿到397元的賠償金。不過，有將近11萬索賠人從未去兌現第一張支票，導致留下了4300萬元未分配賠償金，因此接下來有了第二張支票30.61元以及近期發出的第三張支票7.2元。

臉書已在2021年11月宣布，關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書表示，計畫刪除所儲存的10億多個面部識別模版，換句話說，自動辨識照片、影片人臉的功能將不再存在。

2008年通過的伊州生物識別信息隱私法(The Illinois Information Privacy Act)被視為美國最嚴格的法案，該法案要求公司在使用臉部辨識與指紋掃描技術，來識別員工、客戶前，必須取得許可。

今年2月，伊州最高法院在一起涉及芝加哥白城堡連鎖速食(Chicago White Castle)一名經理的案件中，裁定每次如未經同意就收集生物識別信息，都會產生相關隱私的索賠，此判例也為這項法案獲得更高的損害賠償打開大門，根據法律，原告可因過失違規獲得1000元賠償，如被告故意違規，原告則可拿到5000元賠償。

上個月芝加哥一名聯邦法官裁定，三星(Samsung)必需支付超過400萬元的費用，以啟動約五萬名請願者提起的大規模仲裁案件，請願者稱，他們的Galaxy設備在未經同意的情況下，使用了臉部識別技術，違反了伊州法律。