我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

3次共賠435元 伊州臉書用戶最終筆賠償到帳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州臉書用戶陸續收到臉書送出最後一筆賠償的通知。(郵件截圖)
伊州臉書用戶陸續收到臉書送出最後一筆賠償的通知。(郵件截圖)

高達6.5億元的臉書隱私和解協議最後一筆賠償金，已經在本周陸續發出，伊利諾州每個索賠的臉書帳戶，可望收到7.2元的賠償，參與該項和解的伊州100多萬用戶，在三次的賠償行動中，累計可拿到435元。

在此次寄發賠償金前，伊州臉書用戶在去年收到第一張支票397元，今年2月又收到第二筆30.61元的支票，這次也是該起訴訟最後一次相關賠償。

如果三次均拿到賠償的用戶，累計每人取得435元的賠償。這場歷經八年半的訴訟，對伊州臉書用戶來說，不僅僅是一筆意外之財，也因此引發了全國範圍對企業公司實踐引司法的挑戰。

這起官司，源自於律師埃德爾森(Jay Edelson)代表庫克郡居民黎卡塔(Carlo Licata)於2015年4月提告臉書，該訴訟主要控訴臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，此舉違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。

針對臉部辨識系統使用的伊州生物識別信息隱私法，被視為全美最嚴格的法律。(pexe...
針對臉部辨識系統使用的伊州生物識別信息隱私法，被視為全美最嚴格的法律。(pexels)

除去律師費及相關費用，每位符合資格的申請者，在第一筆賠償中每個帳戶可以拿到397元的賠償金。不過，有將近11萬索賠人從未去兌現第一張支票，導致留下了4300萬元未分配賠償金，因此接下來有了第二張支票30.61元以及近期發出的第三張支票7.2元。

臉書已在2021年11月宣布，關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書表示，計畫刪除所儲存的10億多個面部識別模版，換句話說，自動辨識照片、影片人臉的功能將不再存在。

2008年通過的伊州生物識別信息隱私法(The Illinois Information Privacy Act)被視為美國最嚴格的法案，該法案要求公司在使用臉部辨識與指紋掃描技術，來識別員工、客戶前，必須取得許可。

今年2月，伊州最高法院在一起涉及芝加哥白城堡連鎖速食(Chicago White Castle)一名經理的案件中，裁定每次如未經同意就收集生物識別信息，都會產生相關隱私的索賠，此判例也為這項法案獲得更高的損害賠償打開大門，根據法律，原告可因過失違規獲得1000元賠償，如被告故意違規，原告則可拿到5000元賠償。

上個月芝加哥一名聯邦法官裁定，三星(Samsung)必需支付超過400萬元的費用，以啟動約五萬名請願者提起的大規模仲裁案件，請願者稱，他們的Galaxy設備在未經同意的情況下，使用了臉部識別技術，違反了伊州法律。

伊州 臉書 支票

上一則

全美鼠患之都 芝加哥8連冠 增預算滅鼠

下一則

維州弗堡成立首間華人基督教會

延伸閱讀

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳
伊州房東刺殺巴裔租客 行凶前曾怒談中東問題

伊州房東刺殺巴裔租客 行凶前曾怒談中東問題
伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇
伊州長坦承 管理無證移民 兩黨均失敗

伊州長坦承 管理無證移民 兩黨均失敗

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐