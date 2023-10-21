全美鼠患之都 芝加哥8連冠 增預算滅鼠

連續八年登上全美鼠患之都榜首的芝城，許多巷道都貼著老鼠警告，市府因此決定明年編列更多預算滅鼠。(特派員黃惠玲／攝影)

在連續八年登上「全美鼠患之都」榜首後，芝加哥 決定提高滅鼠預算 ，希望能夠有效減少該市老鼠人口。

芝加哥市長強森日前提出的新年度預算案中，向該市嚙齒動物控制局(Bureau of Rodent Control)撥出1485萬元經費，文件顯示，此筆金額比去年高出了約150萬元，新增金額將用來在小巷、下水道放置更多誘餌，以消除不受歡迎的老鼠，此外也將增加清除道路嚙齒動物屍體的開銷。

統計顯示，去年芝加哥居民共提交超過五萬份有關老鼠的投訴，芝市監察長(Inspector General)辦公室表示，將對老鼠投訴激增與未能有效消滅老鼠方面，對市府相關單位進行審查。

根據調查，在過去兩年期間，嚙齒動物控制機構無法達到每五天處理一宗老鼠投訴的目標，其中在芝城 西區、南區一帶社區的老鼠投訴，處理速度尤其緩慢。

街道與衛生清潔局(Department of Streets and Sanitation)發言人說，市府新年度編列的額外經費，將用來成立三個新的「控鼠小組」， 小組將包括三輛新車、六名工作人員，發言人還提到，額外的資金還將支付工會所有員工的新合同增加的薪資。

該局指出，截至10月13日為止，全市範圍內的老鼠投訴數量，比去年同期略有下降；2022年時共有4萬173起，2023年同期則有3萬8742起。

根據防蟲公司Orkin去年10月發布的全國50個鼠患最嚴重的城市名單，芝加哥連續第八年占據榜首。紐約居次，洛杉磯第三，華府與舊金山則分居第四、第五名。