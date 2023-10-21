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芝加哥警局長：未向罪犯問責 安全頭號威脅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
史奈林(中)為芝加哥資深警官，上個月底獲議會表決通過晉升局長。(芝加哥警局臉書 )
史奈林(中)為芝加哥資深警官，上個月底獲議會表決通過晉升局長。(芝加哥警局臉書 )

芝加哥警察局局長史奈林(Larry Snelling)在上任接近滿月後表示，目前該市面臨最大的安全威脅，就是「沒有找到一種方法，追究暴力罪犯的責任」，他說，確保犯罪分子承擔責任，是警局現階段需要關注的頭號問題。

史奈林在9月27日獲得芝市議會的投票通過出任芝警局局長，他的主要任務為打擊各類型的犯罪，同時也試圖扭轉該部門過去一年的人員流失趨勢。他在上任將近一個月前接受此間第七新聞頻道採訪時，談到了現階段芝市的治安狀況，以及如何解決的計畫。

他表示，近年來，芝加哥警局加大力度處理了槍枝暴力問題，雖然取得了進展，但在確保逮捕犯分子以減少犯罪案件的需求仍然很大。

史奈林說，「我們的城市槍枝氾濫，過去三年，警員收繳的槍枝數量創下紀錄，逮捕的槍枝數量也寫下新高，但槍擊與暴力仍然存在」，因此他表示，必須想辦反讓這些暴力份承擔責任，否則搶劫與類似性質的案件，可能會導致犯罪率加劇。

他也不忘呼籲公眾協助警方工作，警民合作才能掌握安全關鍵。他表示，警察單獨行動成效受限，「我們需要每個人都參與進來，全市每個人都必須認知到大家利益相關，如果要看到芝市繼續發展，每個人都責無旁貸。」

芝加哥 投票 槍擊

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