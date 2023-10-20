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無證客帳篷區惹議 芝12區區長稱事前不知情 民眾不買單

特派員黃惠玲／芝加哥報導
不少居民不滿12區區長拉米雷斯未維護該區居民權益。(特派員黃惠玲／攝影)
不少居民不滿12區區長拉米雷斯未維護該區居民權益。(特派員黃惠玲／攝影)

「我也跟其他居民一樣，上周五才知道市府計畫在這片空地搭建安置無證客帳篷區」，12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)向居民這樣解釋，不過，此說法立即引來現場民眾嚴厲反駁，「你出賣了我們社區，你早就知道了這項計畫」。

由於搭建帳篷工程按照預定可能在本月24日完工，市府與區長辦公室不尊重社區，採取迅雷不及掩耳的作法，讓抗議群眾情緒高漲，拉米雷斯與幕僚一度遭群眾包圍，後在警察協助下搭車離去。

12區區長拉米雷斯19日到抗議現場聽取民意。(特派員黃惠玲／攝影)
12區區長拉米雷斯19日到抗議現場聽取民意。(特派員黃惠玲／攝影)

拉米雷斯說，位於38街夾加州大道的空地為私人持有，「是該土地地主自行向市府申請在該地點搭建收容越境無證客的帳篷」，她也澄清，外傳是由她向市長強森提議了這塊空地搭建帳篷的說法，「完全不正確」，她說，自己事前不知道也不清楚該項計畫。

氣憤的一位居民Michael向區長表示，一般土地變更使用目的都應該會先知會區長，他質疑區長故意隱瞞，讓居民措手不及。

西語裔居民向12區區長表達不滿。(特派員黃惠玲／攝影)
西語裔居民向12區區長表達不滿。(特派員黃惠玲／攝影)
華人居民向區長表達，拒絕在郵編60632搭建無證客安置帳棚。(特派員黃惠玲／攝影...
華人居民向區長表達，拒絕在郵編60632搭建無證客安置帳棚。(特派員黃惠玲／攝影)

拉米雷斯說，她跟大家一樣，上周五才獲知市府正在評估將空地改建為帳篷的計畫，另一位居民對此提問，「水公司、電力公司都已經進到工地好幾天施工，根本不是評估而是早已開工」，拉米雷斯表示，「這些水電公司進入空地，的確仍在評估該土地的排水等相關系統，是否適用於興建居住的帳篷，並沒有到最終階段」。

她在場聽取了多位民眾的反映後稱，會繼續與社區、市府協調，將民意反映給市府、議會。

無證客搭建帳篷是由芝加哥市市長強森所提出的方案，這項具爭議的提案，遭到了不少市民與其議會盟友的反對。該市直到目前並沒有提供這些帳篷搭建地點的細節，不過，強森曾在9月時，要求芝加哥市議會的50位區長，在其轄區內找到兩到三塊適合搭建帳篷的土地，強森的副幕僚長扎亞斯(Christina Pacione-Zayas)說，大約只有四分之一的區長有意願合作並提供了回覆。

隨著芝加哥的氣溫越來越低，芝市正為目前仍暫時安置在芝加哥警察局與機場的無證客，尋找其他避寒的居住地點。根據芝市映及管理與通訊辦公室的每日人口普查，現約還有3319位越境無證客住在警局，另有494人暫居在歐海爾機場、中途機場。

芝市上個月已經與Garda World Federal Services簽訂了建造與運營帳篷的合同，不過，至今有關這項計畫的細節公布得很少，僅大約知道每座帳篷可容納12張床，並配備流動廁所與公用的臨時廚房等。

安置無證客的地點以及如何收容這些移民，在芝城引發爭議，19日的抗議並非該市第一次的社區行動，上個月芝城南區摩根公園(Morgan Park)，也對市府可能在115街夾好斯提特街(Halsted St.)建帳篷表達不滿。

無證客 芝加哥 芝城

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